¿Hay fecha límite para el trámite de la CURP biométrica?

La CURP biométrica en México ya está en proceso de implementación y su trámite es obligatorio desde febrero de 2026, aunque todavía puedes hacer el trámite de forma voluntaria en módulos del Renapo y registros civiles.

Este nuevo documento integra datos como huellas dactilares, fotografía y escaneo de iris, por lo que se considera una evolución de la Clave Única de Registro de Población (CURP) tradicional.

Requisitos para el trámite

Para obtener la CURP biométrica, debes acudir de forma presencial a los módulos autorizados del Registro Civil o del Renapo, ya que se requiere capturar tus datos biométricos; en algunos casos se pide agendar una cita previa.

Los documentos que debes llevar son los siguientes:

Acta de nacimiento certificada .

INE o identificación oficial vigente .

CURP tradicional .

Comprobante de domicilio reciente .

Correo electrónico activo para confirmación .

Usos y fecha límite

Este trámite es sólo para mexicanos, y al ser el documento principal de identidad oficial, puede usarse de las siguientes formas:

Trámites Gubernamentales y Sociales : P rogramas sociales, becas, servicios de salud y otros.

Servicios Financiero s: Para evitar los fraudes, se hará una validación de identidad en bancos y transacciones privadas.

Búsqueda de Persona s: También se tiene la intención de fortalecer la Plataforma Única de Identidad, que es donde se monitorea y ayudar a localizar a personas desaparecidas.

Seguridad: El uso de las 10 huellas dactilares, la fotografía digital y el escaneo del iris ayuda a combatir la suplantación de identidad.

Sobre si hay una fecha límite, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no tiene establecida alguna fecha límite para que puedas tramitar tu nueva CURP con datos biométricos.