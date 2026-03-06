CURP biométrica para niños y adolescentes: ¿es seguro tramitarla? Esto dicen los especialistas

A partir de cinco años, los menores pueden tramitar la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, un proceso que, asegura la Secretaría de Gobernación, es “voluntario, gratuito y gradual”. ¿Es confiable tramitar la de tus hijos o tutelados?

El 16 de octubre de 2025 inició formalmente la era de la CURP biométrica, la cual se perfila para ser un documento necesario en la realización de trámites en el sector público y privado, como servicios de salud y apoyos gubernamentales.

Esta nueva identificación, que tiene formato digital y físico, es una versión avanzada de la CURP tradicional que ya conocemos. Además de los 18 caracteres alfanuméricos que contiene y datos personales (nombre, sexo, lugar de nacimiento y nacionalidad), el registro incluye información biométrica como huellas digitales y escaneo de iris, así como fotografía de rostro completo y firma electrónica.

En el caso de los niños, cinco años cumplidos es la edad mínima para registrar los datos biométricos; es decir, se podrán tomar huellas digitales y fotografías del rostro e iris y gradual. ¿Para menores de cinco años cómo funciona? No se consideran sus huellas, porque aún no están definidas, y sólo se toma fotografía del rostro e iris.

¿Es confiable tramitar la CURP biométrica de un menor?

David González, investigador de seguridad informática de ESET, compañía global de software de ciberseguridad, comenta que México está en un proceso de transición hacia un sistema de identidad digital que incluye datos muy sensibles como son las huellas dactilares, iris, fotografía y firma electrónica.

Este transformación tiene por objetivo combatir el robo de identidad, algo necesario si se considera que los fraudes relacionados con este tema aumentaron 84% en el país durante 2024.

Sin embargo, acota, esta centralización de información genera preocupación de ciberseguridad, porque una base de datos tan grande y sensible se convierte en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

El especialista señala que, eventualmente, la CURP biométrica será obligatoria para toda la población y para llevar a cabo trámites públicos y privados, por lo que habrá un punto que será necesario tramitarla para adultos y menores de 18 años.

“Desde una perspectiva de seguridad, hay que considerar que los datos biométricos son irreversibles, una huella, un iris, no se pueden cambiar si se filtran, por eso las organizaciones y expertos han señalado riesgos importantes si esos sistemas no cuentan con medidas de protección estrictas. Entonces, sí, habrá que tramitarla, pero es válido como padre o tutor exigir la claridad de cómo se protege la información de los menores”, señala.

González añade que existen riesgos “importantes” de ciberseguridad, el principal es que todos los biométricos estarán en una sola base de información, lo que significa que un solo ataque podría exponer datos irremplazables de millones de personas.

“Una filtración podría facilitar la suplantación de identidad, fraudes o accesos no autorizados. Además, persisten las dudas sobre la tecnología exacta que utilizarán, cómo van a proteger esa información y la transparencia del proceso, lo cual incrementa la incertidumbre”.

Al respecto, Kudo y Niño de Rivera (KNR) Abogados señala que si bien la CURP biométrica podría ser una herramienta útil de identificación general, su implementación plantea diversos riesgos para los ciudadanos en materia de privacidad y protección de datos personales, incrementando la posibilidad de abusos o injusticias por parte del Estado o de terceros.

“Esto pone en riesgo la seguridad pública si no se implementan controles de protección efectivos, ya que los datos biométricos, al ser inmutables, quedarían permanentemente expuestos a un uso indebido o ilícito en caso de filtración”

Además, dice, esto podría derivar en un sistema de identificación obligatorio excluyente, afectando a poblaciones y grupos vulnerables con limitado acceso a la tecnología.

¿Cuáles precauciones debo de tomar para tramitarla?

Considerando que la CURP biométrica va a ser necesaria en algún momento para trámites bancarios, de salud, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pensionarios y hasta para el pasaporte, el especialista de ESET señala que al momento de sacarla se debe tomar en cuenta una serie de medidas para aminorar los riesgos.

Hay que hacer el trámite en módulos oficiales del Registro Civil o Registro Nacional de Población (Renapo), nada de intermediarios o gestores.

Confirmar que los datos asignados sean correctos para evitar futuros problemas.

Guardar todos los comprobantes que se den en el proceso del trámite.

Evitar compartir fotografías o documentos sensibles en redes sociales como WhatsApp.

Activar medidas de seguridad adicionales como la autenticación de múltiple factor en servicios digitales.

Mantenerse informado de la comunicación oficial de instituciones como Renapo, para estar al tanto de posibles actualizaciones.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica de un menor

Para iniciar el trámite debes sacar tu cita en el sitio de Renapo. Éstos son los requisitos que piden, de acuerdo con Registro Nacional de Población.

CURP certificada de la niña, niño o adolescente.

Si el menor tiene entre cinco y 17 años se debe presentar una identificación con fotografía de él: credencial escolar, certificado escolar con fotografía, credencial del IMSS o ISSSTE y pasaporte, entre otras alternativas.

Si el menor tiene entre cero y cuatro años , sólo presentar la identificación oficial con fotografía del papá, mamá o tutor.

Identificación oficial con fotografía y CURP certificada de la madre, padre o tutor.

Todos los menores de edad deberán estar ligados a la CURP de su madre, padre o tutor.

Cuando se trata de un tutor , se debe presentar el documento que avale la tutela.

Es necesario que el progenitor ya cuente con el registro de sus rasgos físicos o lo realice en el momento.

