Bolsas en EU suben ante el entusiasmo por la IA

Los principales índices estadounidenses cerraron ligeramente al alza el martes, ante el renovado apetito por riesgo impulsado por el entusiasmo que rodea a la inteligencia artificial (IA) que contrarrestó las tensiones derivadas de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

El promedio industrial Dow Jones avanzó 0.45% a 51,078.94 puntos, en tanto que el S&P 500 ganó 0.13% a 7,600.02 enteros y el Nasdaq Composite subió un marginal 0.03% a 27,086.81 unidades.

El Nasdaq y el S&P 500 hilaron seis jornadas con ganancias, alcanzando nuevos máximos históricos al cierre; el Dow Jones sumó cinco sesiones al alza, también en niveles récord.

Siete de los 11 índices sectoriales que conforman al S&P 500 cerraron con ganancias, destacando el de energía que avanzó 2.87%, seguido por el sector de servicios públicos (+1.93%) y el de materiales (+1.16%).

“El sector tecnológico predominó en las preferencias de los inversionistas, debido al optimismo por la IA, lo que eclipsó el avance de los precios del petróleo ante la amenaza de un nuevo bloqueo en el Estrecho de Ormuz; no obstante, el mercado considera que ya pasó lo peor en el conflicto”, escribieron analistas de Casa de Bolsa BX+ en un reporte.

Las acciones de pequeña capitalización han sido algunas de las mayores beneficiadas del entusiasmo que rodea a la IA, lo que les proporcionó cierto impulso alcista. El índice de semiconductores de Filadelfia avanzó 5.87%; en el año gana 94 por ciento.

Las acciones de Hewlett Packard Enterprise subieron 19.5% y las de Marvell Technology se dispararon 32.5 por ciento.

Irán analiza una propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, aunque mantiene una postura “firme” ante lo que considera un historial de incumplimientos de Washington. Entre tanto, Israel siguió atacando el Líbano, ignorando las advertencias de Teherán sobre el riesgo de descarrilar la frágil tregua.

Primera alza en cuatro días

En México, el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, subió 1.11% a 68,890.33 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, creció 1.13% a 1,380.54 unidades.

Los indicadores presentaron su primera alza en cuatro días y la tercera mejor en casi un mes, al tiempo que los inversionistas se mantenían atentos al panorama comercial del país y dejaban de lado al conflicto en Medio Oriente.

Al interior del IPC, los títulos de Volaris avanzaron 3.72% a13.66 pesos, liderando las ganancias.