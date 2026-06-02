Los precios del petróleo suben por temores en Oriente Medio al inicio de operaciones en Asia

Los precios del petróleo volvieron a subir la noche del martes, cuando iniciaron operaciones en Asia ante el estancamiento del diálogo para terminar la guerra en Oriente Medio, aunque las bolsas asiáticas operaron en terreno positivo por el auge de la inteligencia artificial (IA).

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país se acerca a un acuerdo con Irán para terminar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, pero los mercados petroleros no parecieron muy convencidos.

El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 1.2% hasta los 94.86 dólares.

Su equivalente mundial, el Brent del mar del Norte, avanzaba un 1% hasta los 96.97 dólares el barril.

No obstante, las acciones asiáticas continuaron en alza, impulsadas por el sector tecnológico y la demanda de IA.

La bolsa de Tokio crecía 2.6%, apoyada por un aumento de más de 11% del fabricante de chips Tokio Electron.

Taipéi tuvo un aumento similar gracias a la cotización del gigante de los semiconductores TSMC.

También operaron en terreno positivo las plazas de Shanghái, Sídney, Singapur y Manila, aunque Hong Kong y Yakarta tuvieron bajas.

La bolsa de Seúl estuvo cerrada por un feriado.