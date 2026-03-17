Sinergia público-privada para la ciberseguridad y la transformación digital

La transformación digital de México avanza a un ritmo acelerado y exige una coordinación cada vez más estrecha entre el gobierno, el sector financiero y los actores tecnológicos. En este contexto, recientemente se llevó a cabo un diálogo institucional entre instituciones financieras mexicanas y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un espacio que permitió analizar algunos de los proyectos tecnológicos que marcarán el futuro del ecosistema digital y financiero del país.

Quiero empezar reconociendo el trabajo que se impulsa desde esta Agencia bajo el liderazgo de José Antonio Peña Merino y de todo su equipo de trabajo, cuyo enfoque ha colocado a la digitalización, la interoperabilidad tecnológica y la innovación pública como elementos centrales para modernizar la relación entre el Estado, los ciudadanos y el sector productivo.

Uno de los temas que me parecieron más relevantes fue el avance en materia de identidad digital, particularmente el proyecto de CURP biométrica, que busca evolucionar este documento hacia un mecanismo de identificación con datos biométricos como fotografía y huellas digitales. Este proyecto aspira a construir un expediente digital que permita integrar diversos registros administrativos y fortalecer los procesos de autenticación en trámites públicos, un objetivo que distintos gobiernos federales han buscado impulsar, pero que hoy comienza a mostrar avances concretos.

Estos objetivos también son estratégicos para el sector financiero. La identidad digital es un componente clave para fortalecer los procesos de verificación de identidad, reducir el robo de identidad y mejorar la experiencia de los usuarios en servicios financieros digitales. Las instituciones financieras han desarrollado una amplia experiencia en esta materia, por lo que avanzar hacia esquemas de interoperabilidad entre autoridades y sector privado representa una oportunidad relevante para construir un ecosistema digital más seguro y eficiente.

La Agencia también impulsa el desarrollo de una Ley de Ciberseguridad para nuestro país. Este proyecto, actualmente en proceso de análisis, busca fortalecer las capacidades del Estado para prevenir, detectar y responder a incidentes cibernéticos, así como establecer mecanismos de coordinación entre autoridades y sector privado.

Desde UNIFIMEX hemos sostenido que la participación del sector financiero en estas discusiones resulta indispensable. Las instituciones financieras han desarrollado durante años capacidades avanzadas para prevenir fraude digital, detectar ataques cibernéticos y combatir delitos como la extorsión o el robo de identidad. Integrar esta experiencia permitirá fortalecer de manera significativa la política nacional de transformación digital.

Quiero confiarles que, desde el primer plan para relanzar nuestra organización propuse a los asociados la creación de un Comité de Ciberseguridad, que hoy desempeña un papel estratégico dentro de UNIFIMEX. Este comité, integrado por especialistas en seguridad tecnológica de distintas instituciones financieras, funciona como un espacio de coordinación técnica para identificar riesgos emergentes, compartir mejores prácticas y generar propuestas que contribuyan a fortalecer la seguridad del ecosistema financiero digital.

El compromiso de este Comité será coadyuvar, desde el sector privado, para que la Agencia de Transformación Digital alcance los objetivos que se ha planteado. Como parte de este esfuerzo, participaremos con propuestas para el desarrollo de la futura Ley de Ciberseguridad, así como en iniciativas para fortalecer el ecosistema de pagos digitales y reducir el uso de efectivo en la economía.

La transformación digital del país requiere una visión compartida y un diálogo permanente entre autoridades y sector privado. México tiene frente a sí una oportunidad histórica para consolidar un ecosistema digital seguro, moderno e incluyente, si logramos articular los esfuerzos del gobierno, del sistema financiero y de los distintos actores tecnológicos. Sólo así podremos avanzar hacia una economía más competitiva y preparada para los desafíos del futuro.

X: @Perezsoraya