NU baja casi 10% por cambio de CFO

Los American Depositary Shares (ADS) de la fintech brasileña NU Holding, que cotizan en Nueva York, cayeron 8.15% a 11.93 dólares cada una después del nombramiento de Rob Livingston, proveniente de Visa, como director financiero, con amplia experiencia en el mercado estadounidense, justo cuando Nubank está desarrollando su banco en Estados Unidos.

En las operaciones de la mañana los papeles de Nu llegaron a caer hasta 22% aunque en el transcurso del día se lograron recuperar.

Livingston asumirá el cargo a partir del 13 de julio en sustitución de Guilherme Lago.

Según el portal Yahoo Finance, para los inversionistas, este cambio podría ser una señal de que Nubank está reforzando su estructura para la siguiente etapa de crecimiento.

La compañía cuenta ahora con más de 135 millones de clientes en Latinoamérica, y Livingston supervisará a los responsables financieros en todos los países donde opera Nubank, incluidos Brasil, México y Colombia, mientras que se creará un nuevo puesto de director financiero en Brasil.

La acción del banco digital brasileño ha caído cerca de 26% en los últimos seis meses, según Investing.

Le bajan la calificación

Otra de las razones por las cuales cayeron los papeles de Nubank fue porque Bank of America Securities le rebajó la calificación de ‘Neutral’ a ‘Underperform’ y le redujo significativamente su precio objetivo, citando preocupaciones en torno a la próxima salida de Guilherme Lago.

La firma de corretaje rebajó su precio objetivo de 16 a 10 dólares, argumentando que el cambio de liderazgo introduce una incertidumbre adicional en un momento en que la empresa se enfrenta a un entorno operativo más complejo.

El analista de BofA Securities, Mario Pierry, destacó el papel fundamental de Lago en el desarrollo de Nubank durante los últimos años.

Según Pierry, Lago desempeñó un papel fundamental en la supervisión de la estrategia financiera de la empresa durante un período de rápida expansión y mejora de la rentabilidad.

Apenas el pasado abril Nubank superó los 15 millones de clientes en México, con lo cual se convirtió en una de las tres instituciones financieras con mayor número de usuarios en el país. (Con información de agencias)