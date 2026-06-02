Oro cierra estable, inversionistas esperan noticias de Medio Oriente

El oro se mantuvo estable el martes, ya que los participantes del mercado se centraron en los acontecimientos en Medio Oriente y en los próximos datos económicos de Estados Unidos para evaluar su impacto en la política monetaria.

El precio del oro al contado avanzó un marginal 0.07% en 4,488.08 dólares por onza a las, tras haber caído hasta 2% el lunes. Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con una subida del 0.3% a 4,519.90 dólares.

La trayectoria del mercado del oro “depende de la dirección de los precios del crudo, los rendimientos de los bonos y el dólar estadounidense; todo ello, a su vez, está ligado a la situación de Medio Oriente”, afirmó Fawad Razaqzada, analista de Mercado de Forex.com.

“Para ser optimistas respecto al oro, necesitamos ver al menos un nuevo impulso alcista que sugiera que los compradores están regresando. En este momento, el mercado parece estar a la deriva, y los participantes esperan en gran medida señales, especialmente de Medio Oriente”.

Irán revisa un acuerdo propuesto con Estados Unidos para detener la guerra, pero no se ha comunicado con Washington durante los últimos días, según informaron los medios iraníes, después de que el presidente Donald Trump dijera que las negociaciones estaban en curso.

Desde el inicio del conflicto, el oro se ha visto presionado, ya que el aumento vertiginoso de los precios de la energía ha avivado la preocupación por la inflación y las expectativas de tipos de interés elevados.

Los datos que se publicarán esta semana incluyen el informe de empleo de ADP este día y el informe de empleo del viernes. Los mercados analizarán estos datos en busca de indicios sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

Los datos mostraron que las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en abril, aunque la contratación disminuyó, debido a la persistente incertidumbre económica.

El precio de la plata al contado subió 0.36% hasta los 75.13 dólares por onza. El platino subió 0.5% hasta los 1,933.07 dólares y el paladio ganó 0.6% hasta los 1,370.16 dólares.

Metales industriales al alza

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzó 1.50% a 14,025.10 dólares por tonelada, y alcanzó su nivel más alto en más de dos semanas, por la incertidumbre sobre los aranceles y la reducción de la oferta fuera de Estados Unidos.

El aluminio avanzó 0.81% a 3,762.00 dólares la tonelada, tras tocar su nivel más alto desde marzo de 2022, ya que las existencias en la LME se redujeron a 335,450 toneladas, el nivel más bajo en casi cuatro años.

El plomo escaló 1.75% en 2,047.53 dólares la tonelada, mientras que el zinc subió 1.93% a 3,640.95 dólares.