Acciones de Grupo México en récord por alza del cobre

Los títulos de Grupo México, uno de los mayores productores de cobre a nivel mundial, tocaron máximos en la jornada de este martes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) impulsados por el incremento en los precios del cobre y otros metales.

Las acciones de la minera liderada por German Larrea, registraron un incremento de 2.19% y se vendieron en 220.73 pesos por unidad, alcanzando niveles récord. Su último precio histórico lo alcanzó el pasado 2 de marzo, en 220.23 pesos.

En lo que va del 2026 sus papeles suben 29.82 por ciento.

La firma tiene un valor de capitalización de 1.718 billones de pesos, situándose como la empresa más valiosa de la BMV, superando a América Movil (1.388 billones), Walmart de México y Centroamérica (898,330 millones) y Fomento Económico Mexico (FEMSA) (837,676 millones).

El incremento de las acciones de Grupo México se ha beneficiado por el aumento en los precios internacionales del cobre y los metales, ya que la minería representa cerca del 76.7% de sus ingresos.

El precio del cobre se ha incrementado 17.44% a 6.67 dólares por libra en el presente año.

“Los papeles de la emisora suben por los precios del cobre. Ello ocurrió mientras el mercado se mantiene atento a la decisión de Washington sobre la posible imposición de aranceles a las importaciones del metal rojo, previsto para finales de junio”, aseguraron analistas de GBM Researh.

Añadieron que esta situación ha incentivado una importante acumulación de inventarios en Estados Unidos en el último año, reduciendo la disponibilidad de cobre en otros mercados y brindando soporte a los precios internacionales del metal.

En su último reporte financiero al primer trimestre del año, la firma que tiene operaciones en minería, transporte e infraestructura, superó las expectativas de los analistas. Su ganancia neta se disparó un 57% a nivel anual, alcanzando los 1,710 millones de dólares, impulsada por un repunte agresivo en los precios de los metales y por una fuerte eficiencia de costos.

Además, tiene presencia en México, Perú, Estados Unidos y España a través de sus divisiones Americas Mining Corporation (minería), GMéxico Transportes (ferrocarriles) y México Proyectos y Desarrollos (infraestructura).