El PAN "pondrá freno a Morena" en 2027, asegura Jorge Romero

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que en los comicios del 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados federal y 17 gubernaturas, entre otros miles de cargos a elegir, su partido "pondrá freno a Morena".

En conferencia de prensa desde Coahuila, a cinco días del proceso electoral en aquel estado para integrar el Congreso local, conformado por 16 diputados de mayoría relativa y nueve de representación proporcional o plurinominales, pidió a los coahuilenses salir a votar "aunque no sea por el PAN".

"No se equivoquen; sería un desastre que entre Morena", afirmó.

Aunque dijo que su partido puede dar la "sorpresa" el próximo domingo, reconoció que el PAN está "en una circunstancia adversa, cuesta arriba".

"En el PAN tenemos los pies en el suelo, tenemos toda la fe del mundo, pero también tenemos que decir que la lucha es por sostener nuestra marca para ir generando nuestros cuadros que tengan un peso político real", admitió.

La meta, dijo, no es este domingo, sino "la reconstrucción del partido en Coahuila y creemos que vamos por el camino correcto".

Explicó que la realidad del PAN en Coahuila es distinta a la registrada a nivel nacional, sin aclarar si eso significa "que sea mejor o peor".

A nivel nacional cada vez está más claro que "para el futuro hay de a dos" y que la disputa el próximo año será entre Morena y el PAN.

"El 2027 será el gran año en que no solamente el PAN, sino millones de personas tenemos que tomar una decisión de si conservar a los que hace siete años prometieron maravillas, que lo iban a resolver todo, que se iba a acabar la corrupción, la inseguridad, que los hospitales iban a ser como en Dinamarca y ya sabemos qué ocurrió en este país… que iban a acabar con los criminales, y mírenlos hoy… O ese camino, o el de los que juraron protegerte y que combaten al crimen organizado", expresó.