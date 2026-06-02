Shake Shack cae tras recortar guía

Las acciones de Shake Shack, la cadena estadounidense de hamburguesas, cayeron 8.37%, a 57.01 dólares, tras la actualización de su guía de resultados, lo que refleja los desafíos macroeconómicos actuales.

La empresa adelantó información sobre su desempeño en el segundo trimestre fiscal y enfatizó que, si bien sus impulsores comerciales fundamentales se mantienen sólidos, el entorno actual ha requerido un ajuste en las previsiones, de acuerdo con un comunicado.

En este sentido, la firma redujo sus estimaciones para el segundo trimestre, disminuyendo las expectativas de ingresos a un rango de entre 415 y 420 millones de dólares, frente a los 424-428 millones de dólares anteriores.

Para el año completo, la cadena recortó la previsión de EBITDA a entre 225 y 235 millones de dólares, desde los 230-245 millones de dólares previos.

BBB Foods, la operadora detrás de la minorista de descuento Tiendas 3B, anunció que sus accionistas recabaron 497.24 millones de dólares a través de una Oferta Pública Subsecuente que tuvo compradores para todas las acciones en venta, incluyendo las que estaban en sobreasignación.

En total se suscribieron 15 millones 299,800 acciones clase A, considerando un precio de 32.50 dólares por papel.

El follow-on estuvo en línea con las expectativas de la empresa. En la operación participó Anthony Hatoum, fundador y director general de la compañía, quien a través de su vehículo Bolton Partners, puso en el mercado 150,000 acciones Clase A, equivalentes a unos 4.8 millones de dólares.

Las acciones de Tiendas 3B cerraron la jornada con un crecimiento de 4.6%, cotizando en 30.56 dólares, que es el valor máximo alcanzado por la empresa desde su debut en Bolsa en junio de 2024. Desde su primer día en Bolsa sus acciones han subido 107.6 por ciento.

Dollar General, la cadena estadounidense de tiendas de descuento, aceleró el ritmo de apertura de sus sucursales Mi Súper Dollar General en México durante el primer trimestre del año.

Durante su primer trimestre fiscal, que concluyó en mayo, la empresa abrió cinco unidades en el país, lo que representa la mitad de las 10 tiendas que proyecta inaugurar en México este año, según informó en su reporte financiero.

Con esto, la cadena ya suma 21 unidades en el territorio nacional, ubicadas en su mayoría en Nuevo León y Coahuila.

A días de que inicie la Copa Mundial 2026, empresas en México ya ajustaron su operación ante un escenario que, de acuerdo con estimaciones de Kelly, podría incrementar hasta en 80% la demanda e incluso duplicarla en periodos clave de talento operativo y especializado, particularmente en sectores como logística, manufactura, centros de distribución y atención al cliente.

Este comportamiento ocurre en un mercado laboral donde la población ocupada supera los 60 millones de personas, pero con retos importantes en velocidad de contratación, especialización y disponibilidad inmediata de talento, factores críticos para responder a picos de operación como los que detonará el Mundial.

En este contexto, el evento no solo representa una oportunidad económica, sino una prueba de estrés para la capacidad operativa de las empresas.

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