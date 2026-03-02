Detienen en Michoacán a ‘El Congo’, presunto implicado en atentado contra Carlos Manzo

Autoridades federales y estatales detuvieron en Michoacán a Gerardo “N”, alias “El Congo” o “La Burbuja”, señalado como presunto integrante de la célula criminal relacionada con el atentado contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que la captura se concretó durante la madrugada de este lunes en un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con apoyo de fuerzas federales.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Señalamientos por extorsión y homicidios

De acuerdo con la información oficial, el detenido es identificado como presunto coordinador de actividades de extorsión a productores de aguacate y limón en la región de Uruapan, además de estar vinculado con secuestros, homicidios y agresiones contra grupos rivales.

Las autoridades lo relacionan con la célula delictiva responsable del ataque contra el alcalde. Tras su detención, fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Según las investigaciones, “El Congo” operaba bajo las órdenes de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, considerado uno de los presuntos autores intelectuales del atentado y detenido en noviembre de 2025. Actualmente se encuentra en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

Tras la captura de “El Licenciado”, Gerardo “N” habría recibido instrucciones de líderes regionales vinculados a la organización criminal conocida como Los Viagras, que opera en la zona de Tierra Caliente.

“El Congo” ya había sido detenido en 2022 en Nuevo San Juan Parangaricutiro, cuando se le aseguró un cargamento de droga; sin embargo, posteriormente fue liberado.

Con esta detención, suman 21 personas arrestadas por su presunta participación directa o indirecta en el homicidio del alcalde de Uruapan.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para capturar a todos los responsables y desarticular por completo la estructura criminal que operaba en la región.