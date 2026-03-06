"El Mencho", Rancho Izaguirre y Plan Kukulcán destacan en la mañanera de Sheinbaum desde Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia mañanera de este viernes desde Zapopan, Jalisco, donde el Gabinete de Seguridad reveló datos sobre la operación para el abatimiento de “El Mencho”, el reporte de la Fiscalía sobre el "Rancho Izagirre", los planes de seguridad para el Mundial en diferentes estados del país y la salida de Kristi Noem como secretaria de Seguridad de Estados Unidos.

Operativos de seguridad en Jalisco

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este viernes que las autoridades federales han identificado zonas de operación y centros logísticos de grupos delictivos en Jalisco como resultado de diversas líneas de investigación del gabinete de seguridad.

De acuerdo con el funcionario, entre el 1 de octubre de 2024 y el 28 de febrero de 2026 se han obtenido los siguientes resultados en la entidad:

890 personas detenidas por delitos de alto impacto

626 armas de fuego aseguradas

10,440 kilogramos de drogas incautados

Tres laboratorios y centros de producción de drogas sintéticas desmantelados

En materia de combate a la extorsión, Harfuch informó que 44 personas fueron detenidas por este delito y se abrieron 257 carpetas de investigación, lo que permitió una reducción del 26.8% en la incidencia.

2. Caso Rancho Izaguirre: 47 detenidos

Sobre la investigación relacionada con el Rancho Izaguirre, en Jalisco, Harfuch informó que 47 personas han sido detenidas como parte de las indagatorias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, presentará próximamente nuevos avances del caso.

La mandataria subrayó que existe comunicación constante entre la Fiscalía y los colectivos de búsqueda que han acompañado el seguimiento del caso.

3. Harfuch confirma que el cuerpo velado era de “El Mencho”

Durante la conferencia, el secretario de Seguridad confirmó que el cuerpo velado recientemente en Jalisco correspondía a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“El hecho se corroboró y se informó de manera oportuna por parte de la Fiscalía General de la República”, señaló Harfuch. El funcionario añadió que el operativo desplegado en la zona tuvo como objetivo proteger a la ciudadanía, y no brindar escolta a ninguna persona.

4. Plan Kukulcán para reforzar seguridad en el Mundial 2026

El gobierno federal anunció la implementación del Plan Kukulcán, una estrategia de seguridad que se aplicará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El plan contempla intercambio de información, planeación operativa y coordinación en la atención de riesgos entre autoridades de México, Estados Unidos y Canadá, además de la FIFA. La estrategia se desarrollará en coordinación con los gobiernos de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, entidades que serán sede de partidos del torneo.

Según detalló Harfuch, los operativos iniciarán 15 días antes de la inauguración del Mundial y concluirán 15 días después de la final, con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes y participantes.

5. Sheinbaum destaca coordinación con EU tras salida de Kristi Noem

La presidenta Sheinbaum también se refirió a la salida de Kristi Noem como titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La mandataria aseguró que la relación entre ambos países se mantiene con buena coordinación, especialmente en temas de seguridad y migración.

“Vamos a seguir trabajando como ahora. Hay coordinación en el tema migratorio entre las agencias de Estados Unidos y el gobierno de México, así como en los temas de seguridad”, afirmó.

Sheinbaum explicó que la cooperación bilateral se basa en intercambio de información de inteligencia e investigación, aunque cada país opera dentro de su propio territorio, y adelantó que próximamente habrá reuniones con autoridades estadounidenses para abordar estos temas.