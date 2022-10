TikTok: del entretenimiento a la violencia digital

¿Qué harías si te encuentras con un video viral en el que se burlan de ti? Rosalía Jiménez Morales decidió denunciarlo mediante un video en TikTok que se volvió viral y visibiliza un problema frecuente: las afectaciones al derecho a la imagen y a la voz de las personas, principalmente mujeres, ante las tecnologías de información y comunicación.

Jiménez denunció en un video a quien presuntamente la había grabado al interior de las instalaciones de un gimnasio, ubicado en un centro comercial de la Ciudad de México: “En el mes de Julio, un tipejo de nombre (...) me grabó entrenando y subió el video a TikTok, a esta red con títulos como ‘momentos bizarros’, #queeseso, #humor, #flyp, #cosasdelgimnasio y así, entonces me dirigí a las autoridades en cuanto encontré el video, de hecho no lo encontré yo, lo encontró una de mis niñas de Poll y me lo enseñaron”.

El video al que se refiere Jiménez exponía, sin su consentimiento, su imagen mientras ejecutaba ejercicios en una máquina del gimnasio, que a primera vista parece no afectar a nadie. Sin embargo, el contexto se lo da el audio con el que se acompaña el material.

Violencia digital disfrazada de tendencia

“Pintamos toda la casa y sin dejar caer ni una sola gota de pintura que no sea, —¿Qué es eso?”. Se trata de una tendencia popularizada en TikTok que toma como referencia el audio de una escena de la caricatura Bob Esponja, creada por Stephen Hillenburg para el canal de televisión Nickelodeon.

En la escena, Bob Esponja evalúa su exactitud para pintar la casa de su jefe Don Cangrejo, cuando se da cuenta que cometió un error y mancha con una gota de pintura un cuadro, situación que le detona una crisis emocional.

Viralidad a costa de lo que sea

Los usuarios de TikTok han convertido el audio en una tendencia viral al utilizarlo para exponer lo que consideran que son situaciones extrañas, poco convencionales o fuera de lo normal. La tendencia consiste en empatar el audio con un video que exprese determinada normalidad para terminar centrando la atención en una situación que se sale completamente del contexto.

El material que denunció la usuaria Rosalía exponía a la afectada como algo bizarro, que se sale de los parámetros normales de un gimnasio: “Qué tiene que estarse mofando de una acción que a lo mejor ni conoce, él es un don nadie, yo soy una excampeona nacional de fisicoculturismo. Perfectamente sé lo que estoy haciendo y no era para que él se metiera conmigo y sobre todo con nadie”, dijo Jiménez en un video compartido en su cuenta de TikTok.

Formas de agresión relacionada con las tecnologías

La ley mexicana considera la violencia digital como “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación” (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

El material denunciado por Jiménez ya no se encuentra en la red, sin embargo el video con el que la usuaria Rosalía denuncia la situación aún se puede consultar en su perfil en TikTok, suma 2.4 millones de reproducciones y se acompaña de etiquetas como: #mujeresagredidas, #mujeresfuertes #womanpower y #SoloenMéxico.

Aún cuando Rosalía pudo haber tomado acción legal en contra del responsable, la situación concluyó con la eliminación del material de la aplicación, además de un “reporte” que le levantó el gimnasio al autor del video.

¿Qué es TikTok?

TikTok es una red social que se ha convertido en un fenómeno digital por la enorme cantidad de producción y consumo de contenidos audiovisuales y por el tiempo que las personas llegan a pasar en la plataforma. Su valor de marca está calculado en 59,000 millones de dólares, según Brand Finance, y el consumo promedio mundial es de 23.6 horas por usuario al mes, según Data.ai.

Navegar dentro en TikTok, un servicio de la empresa china ByteDance, puede parecer sencillo pero es un reto en el que te puedes perder entre la infinita oferta de contenidos que parece no tener fin y que día con día va en aumento. La aplicación cuenta con más de 1,000 millones de usuarios activos, quienes producen, consumen e interactúan con el contenido.

¿Qué tipo de contenido existe en TikTok?

El contenido es tan diverso que va desde recetas de cocina, contenido educativo, consejos financieros, tutoriales, fragmentos de programas de televisión, coreografías e incluso experiencias personales narradas en primera persona por sus protagonistas.

Ha sido tal el éxito de la aplicación que desde el marketing digital, las marcas han desarrollado estrategias de posicionamiento para destacar en el motor de búsqueda de la aplicación, que en palabras del vicepresidente de Google, Prabhakar Raghavan, es el motor de búsqueda favorito de la generación Z (personas nacidas entre 1995 e inicios del 2000).

Herramientas de denuncia en TikTok

Como todas las plataformas digitales, TikTok cuenta con listado de normas comunitarias que definen una serie de normas y un código de conducta común para que la plataforma sea un lugar seguro, de acuerdo con el sitio web de la aplicación.

Dentro de las Normas de la comunidad de TikTok, se encuentra definido un apartado que refiere a la intimidación y acoso, con el que la plataforma rechaza comportamientos abusivos por parte de sus usuarios: “Eliminamos las expresiones de abuso, incluyendo amenazas o declaraciones degradantes con la intención de burlarse, humillar, avergonzar, intimidar o herir a un individuo…”

De acuerdo con las Normas comunitarias de TikTok, el usuarios no tienen permitido publicar los siguientes tipos de contenido:

Contenido que insulte a otro individuo o lo denigre por atributos como el intelecto, la apariencia, los rasgos de personalidad o la higiene

Contenido que fomente el acoso colectivo

Contenido que denigre a las víctimas de tragedias violentas

Contenido que se sirva de las funciones interactivas de TikTok (como el Dúo) para denigrar a los demás

Contenido que describa daños o intimidación intencional, como el acoso en línea o trolling

Contenido que desee la muerte, enfermedad grave u otro daño a una persona

Si te encuentras con un video en el que tú seas el protagonista y consideras que atenta contra tu persona puedes denunciarlo. Lo que debes hacer es ir al video que deseas reportar dentro de la plataforma, mantén pulsado el vídeo y selecciona la opción de “Denunciar”, posteriormente sigue los pasos descritos. La plataforma también pone a disposición un formulario en línea para denunciar contenidos.

