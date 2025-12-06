Frente frío 19 entra este domingo 7 de diciembre: afectará con lluvias, descenso de temperatura y evento de “Norte”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 19 ingresará la mañana del domingo 7 de diciembre por el norte del país. Su avance será rápido hacia el noreste y oriente, donde interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical.

Este sistema estará acompañado de una masa de aire polar, lo que provocará marcado descenso de temperatura, lluvias fuertes en varios estados y un evento de “Norte” durante la noche en el litoral del Golfo de México.

Estados con lluvias fuertes y cambios importantes de temperatura

El SMN prevé que el frente frío 19 genere chubascos y lluvias puntuales fuertes en entidades del noreste, oriente y sureste, especialmente en zonas serranas. Las regiones con mayor afectación serán:

San Luis Potosí (Huasteca)

Querétaro (Sierra Gorda)

Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)

Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo)

En Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tlaxcala se esperan intervalos de chubascos, mientras que en Nayarit, Jalisco y Colima las lluvias serán aisladas.

La masa polar que impulsa al frente provocará bajas temperaturas desde la madrugada del lunes, especialmente en zonas serranas del norte y noreste.

Vientos fuertes y evento de “Norte” en el Golfo de México

Con el ingreso del frente frío 19, el SMN pronostica un evento de “Norte” durante la noche del domingo:

Rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y el norte de Veracruz

Oleaje de 1 a 2 metros en las mismas zonas

Además, se prevén vientos de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Baja California Sur y Oaxaca, así como viento del norte en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Estas rachas podrían generar caída de ramas, afectaciones en estructuras ligeras y reducción de visibilidad en carreteras.

Temperaturas máximas y mínimas este domingo

Aunque el frente traerá un marcado descenso térmico por la noche, antes de su llegada persistirán temperaturas cálidas en varios puntos del país:

Máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Máximas de 30 a 35 °C: Sonora sur, Jalisco, Durango oeste, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Península de Yucatán.

Para la madrugada del lunes se esperan:

Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Mínimas de -5 a 0 °C: sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Mínimas de 0 a 5 °C: sierras de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Las autoridades recomiendan precaución por posibles inundaciones, deslaves, incremento de ríos y arroyos, así como por el viento fuerte en zonas del Golfo.