Boeing dice que plan de participación de Trump no aplica a las grandes firmas de defensa de Estados Unidos

El plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el Gobierno federal participe en el capital de industrias estratégicas no se aplica a las grandes empresas de defensa, dijo el sábado el jefe de la unidad de defensa de Boeing, en contraste con comentarios anteriores de un funcionario de alto rango de Washington.

"En realidad, se aplica a la cadena de suministro, sobre todo a las empresas más pequeñas, donde podría ser una forma de conseguir algo de capital", dijo Steve Parker, presidente ejecutivo de Boeing Defense, Space & Security, en un panel en el Foro Nacional de Defensa Reagan, un evento anual de la industria en Simi Valley, California.

"No creo que se aplique realmente a los Primes", añadió Parker, refiriéndose a los grandes contratistas de defensa como Boeing, Lockheed Martin, RTX y Northrop Grumman.

En agosto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que el Gobierno de Trump estaba sopesando participaciones de capital en los principales contratistas de defensa, incluido Lockheed Martin, una medida que hizo subir las acciones de Lockheed, Boeing y otras firmas de defensa.

Este año, el Gobierno estadounidense ha tomado participaciones en el fabricante de chips Intel y en la empresa de tierras raras MP Materials, en un esfuerzo por dar prioridad a la seguridad nacional en sectores críticos en los que China se ha vuelto cada vez más dominante.

Trump ha dicho que el Gobierno tomará participaciones en más empresas.