Sheinbaum anticipa mayor coordinación con la FGR tras designación de Ernestina Godoy

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la designación de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), pues aseguró que se trata de una profesional “honesta”, con experiencia probada y que su llegada impulsará una nueva etapa de coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Ernestina Godoy —quien obtuvo 97 votos a favor en el Senado— fue presentada por la mandataria mexicana como una figura con profundo conocimiento del sistema de justicia, al recordar que la abogada fungió como fiscal general de la Ciudad de México.

Además, consideró que su gestión permitirá fortalecer las relaciones entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y las fiscalías estatales.

“Esperamos también que ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados de la república, entonces, muchas felicidades a Ernestina”, dijo la presidenta durante su conferencia de prensa matutina de este jueves.

Respecto a la interacción cotidiana entre la FGR y el gabinete de seguridad, Sheinbaum Pardo explicó que será decisión de Ernestina Godoy la frecuencia con la que acuda a las reuniones diarias, pero subrayó que la presencia de la institución —ya sea a través de la fiscal o de un representante— es crucial para la operación conjunta.

También enfatizó que la autonomía de la institución no está reñida con la cooperación institucional. “La autonomía no quiere decir que no haya coordinación. La autonomía quiere decir que el Ejecutivo no influye en las decisiones de la Fiscalía, pero queremos coordinación para garantizar la paz y disminuir la impunidad”, aseguró.

Durante su comparecencia ante legisladores, tras ser nombrada, Godoy planteó que el país enfrenta una “demanda urgente” para construir una Fiscalía que esté “a la altura de los tiempos”, que coloque a las víctimas en el centro del trabajo institucional y que opere con “inteligencia, profesionalismo y probidad” para recuperar la confianza ciudadana.

La nueva fiscal aseguró que en su gestión no se fabricarán culpables ni habrá persecución política, pero también enfatizó que tampoco habrá impunidad, por lo que fortalecerá los protocolos de cero tolerancia a la tortura y castigará con severidad cualquier violación a derechos humanos cometida por servidores públicos.