FGR coadyuvará en la investigación del desplome de jet privado en Toluca

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el desplome de una aeronave privada que se desplomó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

A través de su Fiscalía Federal en el Estado de México, la dependencia precisó que cooperará en todo momento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y procederá conforme a derecho.

Fue esta mañana cuando una aeronave era tipo Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, procedente de Acapulco, Guerrero, se estrelló en la comunidad de San Pedro Totoltepec.

Las autoridades estatales informaron que en el vehículo viajaban 10 personas: 8 pasajeros y dos tripulantes, de los cuales seis habrían fallecido y de los otros cuatro se desconocía su estatus.

Por lo anterior, la institución envió al lugar agentes del Ministerio Público Federal (MPF), peritos especializados y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a fin de colaborar en todo momento con la FGJEM.

Trascendió que era una familia la que iba a bordo, entre estos tres menores de edad, aunque se han difundido las presuntas identidades de los afectados, ninguna autoridad ha corroborado de manera oficial los nombres de las víctimas.

En este tenor, se hizo un llamado a mantenerse atentos a la información que proporcionen las autoridades correspondientes, para evitar especulaciones.