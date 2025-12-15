Se desploma jet privado en Toluca, Edomex; reportan seis fallecidos

Un jet privado se desplomó en la comunidad de San Pedro Totoltepec, municipio de Toluca, Estado de México, con un saldo preliminar de seis personas fallecidas, informó Protección Civil estatal.

La dependencia detalló que la aeronave era tipo Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco, Guerrero y tenía como destino la capital mexiquense.

En su interior viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes.

Gilberto Ramírez, gerente del hangar privado donde la nave tenía su base, confirmó a la prensa que el avión partió del puerto de Acapulco con ocho personas a bordo y dos tripulantes.

Los servicios de emergencia dieron a conocer a periodistas un supuesto audio de la torre de control donde uno de los pilotos alerta: "Nos estamos desplomando".

Informaron también que antes del desplome, la avioneta trató de aterrizar en un campo de fútbol.

Personal operativo se encuentra trabajando en la zona en coordinación con instituciones de emergencia. No obstante, se corroboró que el incendio se encuentra bajo control, por lo que ya se realizan labores de enfriamiento y remoción.

En la zona trabajan de forma coordinada mediante el C5 Toluca, bomberos de Metepec, Toluca, San Mateo Atenco, Grupo Relámpagos, Secretaría de la Marina y Guardia Nacional.

Las autoridades exhortan a la población a no acercarse a la zona.

En un breve comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detalló que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), realizan ya la investigación correspondiente.