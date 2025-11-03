Emboscan en Sinaloa a agentes de seguridad; repelen ataque y abaten a 13 delincuentes

Personal operativo del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal abatió en Sinaloa a 13 presuntos delincuentes, quienes intentaron sorprender a los agentes que realizaban labores de patrullaje en la comunidad de La Brecha, perteneciente al municipio de Guasave.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este hecho y detalló que el evento tuvo lugar alrededor de las 12:45 horas de este lunes.

Explicó, a través de sus redes sociales, que los criminales estaban ocultos bajo un puente, cuando estos comenzaron a dispararles. No obstante, los elementos de seguridad reaccionaron de inmediato y repelieron la agresión.

Derivado de la rápida reacción de los elementos de seguridad, se logró lo siguiente:

13 agresores perdieron la vida

4 detenidos

9 personas liberadas que se encontraban secuestradas

7 vehículos asegurados

Armas largas y equipo táctico asegurado

De acuerdo con Omar García Harfuch, todo el arsenal decomisado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe recordar que en Sinaloa se han derivado fuertes enfrentamientos entre grupos criminales por el control del trasiego de drogas.

El violento conflicto entre estas facciones del crimen organizado ha provocado cerca de 1,700 personas asesinadas, 57 de ellas menores de edad, y casi 2,000 desaparecidos.