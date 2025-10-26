FGR da golpe a ‘Los Chapitos”; aplica extinción de dominio a casa valuada en 4 millones de pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en Culiacán, Sinaloa, un inmueble valuado en 4,361,000 pesos, y que presuntamente pertenece a la organización criminal liderada por los hijos del capo Joaquín Guzmán Loera, banda conocida como “Los Chapitos”.

A través de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio (FEMED), la FGR obtuvo una sentencia favorable dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, declarándose procedente la acción de extinción de dominio.

Presuntamente la propiedad era utilizada por Néstor Isidro ‘El Nini’ Pérez Salas, considerado jefe de escoltas de “Los Chapitos”, y quien utilizaba el lugar como casa de seguridad, la venta de narcóticos, entre otras actividades ilícitas.

La FGR detalló que el domicilio ya era parte de una investigación por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

Trabajos de coordinación entre autoridades de México y los Estados Unidos constataron que en el inmueble permanecieron varias personas secuestradas en dicha entidad.

Ante esta situación, la propiedad será transferida al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.