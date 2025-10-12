En discusiones del T-MEC deben tomarse en cuenta los sectores productivos y obreros, insiste Morena

Morena en la Cámara de Diputados insistió que en el marco de las negociaciones del T-MEC se deben tomar en cuenta a los sectores productivos y a las organizaciones del sector obrero, ante la importancia de la mano de obra mexicana.

Según el diputado y coordinador de Operación Política del Morena en San Lázaro, Pedro Haces Barba, el T-MEC ha consolidado a México como un socio comercial imprescindible en América del Norte y gracias a este acuerdo, nuestro país alcanzó un comercio bilateral con Estados Unidos de más de 700 mil millones de dólares, posicionándose como su principal socio comercial.

Por ello, insistió que “el trabajo hecho en México, siempre está bien hecho, por eso en las negociaciones que están por venir es deseable que se escuche a los sectores productivos y a las organizaciones del sector obrero, porque es muy importante la mano de obra mexicana, es muy importante para el crecimiento de este gran país, por eso vamos a seguir trabajando en condiciones de equidad y de desarrollo sostenible en esta región”.

En este contexto, el líder morenista añadió que más del 85% de nuestras exportaciones se realizan bajo los beneficios del T-MEC; además que este tratado impulsa el nearshoring, atrayendo empresas que ven en México un aliado confiable y competitivo.

Y que las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos desde enero hasta julio de 2025 llegaron a 309,748 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 6.5 % respecto al mismo periodo de 2024.

Fortaleciendo la industria automotriz, manufacturera, tecnológica y agroalimentaria. “El T-MEC impulsa la productividad nacional, promueve la innovación y fomenta el desarrollo de cadenas de valor que elevan la calidad y competitividad del trabajo hecho en México”, añadió.