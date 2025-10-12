Oposición alerta sobre recortes presupuestarios para atender inundaciones

Ante las inundaciones y el desastre provocados por la tormenta tropical Raymond y el huracán Priscilla en diferentes estados del país, legisladores de oposición llamaron al gobierno federal a agilizar la ayuda, además de alertar sobre los recortes que han tenido las áreas que se encargan de atender este tipo de desastres.

El líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez señaló que el impacto de del huracán Priscila en los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla, es muestra de la necesidad de que se contemple un presupuesto específico para atender este tipo de catástrofes dentro del Proyecto de Egresos 2026, con el objetivo de que la ciudadanía reciba ayuda de manera rápida y eficaz.

Indicó que en diversas ocasiones se ha advertido sobre la gravedad de no contar con el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), ya que dicho recurso permitía disponer de hasta 37,000l millones de pesos de forma inmediata, mientras que hoy, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo desapareciera, solo se cuenta con 19,000 millones de pesos, siempre que el presupuesto lo permita.

En tanto que la Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, así como el área encargada de la gestión de amenazas y desastres derivados de alertas de riesgo, ha sufrido una reducción presupuestal de 103 millones de pesos desde 2018, al pasar de 334 a 231 millones de pesos.

En este contexto, dijo que su bancada propondrá modificaciones a la iniciativa enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que se tengan recursos suficientes en 2026 para atender a la población que se ve afectada por los desastres naturales.

“Se confirma el error que significó desaparecer el FONDEN. Los daños son cuantiosos, y los gobiernos estatales y municipales están rebasados…La naturaleza no avisa, pero la omisión del gobierno agrava los daños. Es momento de actuar con responsabilidad y humanidad”, apuntaron.

PAN pide esquema de ayuda humanitaria

Por su parte, el diputado del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, urgió al gobierno federal a no escatimar recursos para apoyar a las víctimas de la tormenta tropical Raymond, que ha provocado más de 40 muertos, comunidades incomunicadas por las inundaciones y fuertes vientos.

“Es muy complicado el escenario y más cuando no hay Fonden, cuando no hay condiciones gubernamentales, cuando no hay instrumentos de apoyo directo, las ayudas están llegando tarde porque el Estado no se da abasto con los censos”, dijo.

Recordó que estados como San Luis Potosí, Puebla, Querétaro, Veracruz e Hidalgo, son las entidades que más daños han recibido por las fuertes lluvias derivadas de este ciclón, por lo que instó a que reestructurar un esquema de ayuda humanitaria tipo Fonden para apoyar a población que requiere intervención económica y social.

De igual forma, sostuvo que su bancada ha planteado de manera muy reiterativa, dotar de recursos inmediatos a estados y municipios para apoyar a la población en situaciones de emergencia como la que hoy viven varias entidades.

Para ello, mencionó que revivirá en San Lázaro la iniciativa que reforma la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la Ley General de Protección Civil, para no depender solo de presupuestos locales sino que la Federación pueda intervenir de manera ágil.

“No necesitamos improvisaciones y no acciones de Gobierno creadas de un día a otro, queremos que haya flujo de recursos y apoyos en el momento que se recibe la alerta”, subrayó al señalar que Morena fue quien despareció el Fondo de Desastres Naturales, el cual tenía recursos por 6,800 millones de pesos, pero el gobierno de López Obrador los direccionó a otros propósitos.