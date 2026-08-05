Director de la DEA reconoce labor de García Harfuch y destaca cooperación entre México y EU

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, reconoció el trabajo que realiza el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al frente de la estrategia de seguridad en México, al tiempo que subrayó que ambos gobiernos mantienen una comunicación constante para combatir al crimen organizado.

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles 5 de agosto, el funcionario estadounidense aseguró que mantiene una relación de colaboración con García Harfuch y destacó que ambos comparten el objetivo de fortalecer la seguridad de sus respectivos países.

DEA reconoce colaboración con Omar García Harfuch

Cole afirmó que existe un diálogo permanente con el titular de la SSPC y destacó la coordinación operativa entre las autoridades de México y Estados Unidos.

"Él quiere lo mejor para su país. Yo quiero lo mejor para Estados Unidos", expresó el director de la DEA al referirse a Omar García Harfuch.

Asimismo, señaló que la cooperación bilateral no se limita a los casos que ya han sido dados a conocer públicamente, sino que continuará con nuevas acciones conjuntas.

"Hemos trabajado juntos sobre el terreno y seguimos trabajando juntos sobre el terreno", sostuvo.

Cooperación bilateral en materia de seguridad

Las declaraciones del titular de la DEA se producen en un contexto de estrecha coordinación entre ambos países para enfrentar delitos relacionados con el narcotráfico, el tráfico de armas y las operaciones de organizaciones criminales transnacionales.

Cole destacó que la comunicación entre las instituciones de seguridad de México y Estados Unidos permanece activa como parte de los esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad en la región.

DEA advierte que mantendrá ofensiva contra cárteles y corrupción

Durante la misma conferencia, Terry Cole reiteró que la DEA continuará actuando con firmeza contra los grupos del narcotráfico y contra quienes, desde cargos públicos, faciliten o protejan las actividades de estas organizaciones.

El funcionario sostuvo que la agencia perseguirá tanto a los líderes de los cárteles como a los funcionarios corruptos que contribuyan al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

"La corrupción y los cárteles son lo mismo. La corrupción es un facilitador de los cárteles y la perseguiremos", afirmó.

Además, lanzó un mensaje de advertencia al señalar que ninguna posición de poder impedirá las investigaciones de la agencia.

"Si traficas con drogas mortales, si te beneficias del sufrimiento ajeno o utilizas un cargo público para proteger a los cárteles, la DEA te perseguirá. Ningún título, ningún cargo ni ninguna conexión te protegerán", declaró.

Reconocimiento en medio de la coordinación binacional

Las declaraciones de Cole combinaron un reconocimiento al trabajo de Omar García Harfuch con un mensaje de endurecimiento de la política estadounidense contra las organizaciones criminales y la corrupción vinculada al narcotráfico.

El posicionamiento refleja que, pese a las diferencias que en distintos momentos han surgido entre ambos gobiernos en materia de seguridad, la comunicación institucional entre la DEA y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continúa como un eje de la cooperación bilateral para enfrentar al crimen organizado.