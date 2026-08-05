EU, Argentina y otros países piden una reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA por Nicaragua

Estados Unidos y países aliados propusieron este miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar posibles medidas contra Nicaragua, cuyo gobierno quiere excluir a la oposición de las elecciones.

Esa reunión debería realizarse antes de septiembre, cuando el régimen nicaragüense prevé aprobar esa reforma constitucional, propuso Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.

Washington formuló esa demanda al inicio de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que agrupa a todos los embajadores de la organización regional.

La moción, que debe ser votada este mismo miércoles, fue apoyada inicialmente por escrito por Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Nicaragua, aislada diplomáticamente en la región, se retiró de la OEA en noviembre de 2023.