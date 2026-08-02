Carlos Manzo: A 9 meses de su asesinato, qué se sabe tras la detención del autor intelectual

Este primero de agosto se cumplieron nueve meses del atroz crimen que indignó a la sociedad mexicana: La muerte de Carlos Manzo, “el del sombrero”, quien además era el primer alcalde independiente en la historia de Uruapan, Michoacán, y un político que -como pocas veces- era altamente respaldado tanto por los habitantes de su comunidad como de la entidad.

Las autoridades mexicanas en materia de seguridad respondieron de inmediato y en los primeros dos meses lograron 15 detenciones, posteriormente y hasta el primero de agosto de este 2026 se han detenido a 31 personas implicadas en el homicidio cometido la tarde del 1 de noviembre de 2025.

¿Quién es el último detenido por el homicidio de Carlos Manzo?

La tarde del 30 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch anunció la captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del homicidio perpetrado contra Carlos Manzo.

El funcionario explicó que la detención ocurrió tras meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación conjunta con las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano e información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con García Harfuch, el “R1” sería el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales consideradas de las más violentas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

Precisó que esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región.

Con esta detención, suman ya 31 personas procesadas por el cobarde homicidio de Carlos Manzo.

Si bien esta acción representa un avance relevante en la estrategia del Gobierno federal y su Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, será en los siguientes días o semanas la razón por la que el criminal ordenó el asesinato de Carlos Manzo, hombre de 40 años, padre de familia y a quien la población Uruapan le confió su seguridad.

Cabe recordar que en cuestión de meses, “el del sombrero” estaba causando malestar al crimen organizado, porque los enfrentaba como no había hecho ninguna otra autoridad.

EU felicita a México

Tras la captura del “R1” por parte del Gobierno de México, Estados Unidos expresó su reconocimiento a través de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), como de su embajador Ronald Johnson.

En el caso específico de Ronald Johnson, el diplomático destacó que esta operación envía un mensaje claro a quienes generan violencia y trafican fentanilo: “Rendirán cuentas”.

¿Quiénes son los detenidos por el caso Carlos Manzo?

Desde el 1 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026, fueron detenidos:

Samuel ‘N’

Josué Elogio ‘N’, ‘Viejito’

Jorge Armando “N”, alias “Licenciado”, identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen

Ricardo “N”, encargado del traslado de integrantes tras la agresión

Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, reclutador de personas para actividades criminales

Gerardo “N”

Ramiro “N”

Flor “N”

Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, jefe de una célula generadora de violencia con operación en la región, relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga

Siete escoltas de Carlos Manzo

Posteriormente el 2 de marzo de 2026 se dio a conocer la captura de Gerardo "N", alias "El Congo" o "La Burbuja", señalado como presunto integrante de la célula criminal relacionada con el atentado contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre la detención de Wendy Fabiola, alias "La Tía", señalada como presunta operadora de un grupo criminal y vinculada a las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo.

Tras esta última detención, se desconocía el número de personas que fueron arrestadas. No obstante, García Harfuch reveló recientemente que van 31 aprehendidos por este lamentable caso.

Carlos Manzo y el “Mencho”

El titular de la SSPC informó que existen indicios para considerar que Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, habría tenido conocimiento del homicidio contra Carlos Manzo.

Sin embargo, sostuvo que las investigaciones no han establecido que el extinto capo haya instruido la orden de asesinar al presidente municipal.

El Movimiento del Sombrero

En vida, Carlos Manzo fundó el Movimiento Independiente del Sombrero, organización política con la que impulsó su candidatura para ganar la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán.

Después de su muerte en noviembre de 2025, su esposa Grecia Quiroz asumió el liderazgo de la institución política. Asimismo, se convirtió en la edil de Uruapan.

En el último año, el grupo ha incrementado su presencia en otros estados, en donde ya se impulsan bajo este estandarte varias candidaturas independientes.