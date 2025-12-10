Crece industria en Aguascalientes y supera promedio nacional

A nivel nacional se registró una caída de -3.3 por ciento.

El estado acumula siete meses consecutivos de crecimiento sostenido, reflejo de la solidez de su ecosistema productivo: Esaú Garza de Vega.

Aguascalientes consolidó su posición como uno de los estados con mayor dinamismo industrial del país, al registrar en agosto pasado un crecimiento anual de 3.9 por ciento en su actividad industrial, una cifra muy superior al promedio nacional, que mostró una caída de -3.3 por ciento en el mes de referencia.

Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), destacó que el estado suma siete meses consecutivos de crecimiento sostenido, lo que demuestra la solidez del ecosistema productivo y la confianza que inversionistas nacionales e internacionales mantienen en Aguascalientes.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los primeros ocho meses del año Aguascalientes acumula un crecimiento del 2.1 por ciento, mientras que a nivel nacional se reporta una caída del -1.8 por ciento en el mismo periodo.

Garza de Vega detalló que este buen desempeño está asociado principalmente a las actividades de construcción y de manufacturas en la industria agroalimentaria, automotriz, metalmecánica y de plástico.

“En Aguascalientes hay un gobierno que trabaja de la mano con el sector productivo para generar condiciones de certeza jurídica, infraestructura de primer nivel y capital humano altamente calificado”, concluyó.