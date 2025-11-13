Convocan a CIRT a dialogar sobre reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) a participar en el diálogo nacional sobre la posible reforma electoral, particularmente en lo relativo a los tiempos oficiales y el modelo de comunicación política en medios durante los procesos electorales.

“Les invito a que hablemos de los tiempos que tanto les importan a ustedes, los tiempos de los partidos políticos en la época de elecciones, la repetición de mensajes de 20 segundos por muchas ocasiones, lo que esto significa para los propios medios, para la audiencia, para los electores y también para quien busca ser reconocido en la sociedad”, señaló.

Durante su intervención en el Encuentro con la CIRT 2025, la mandataria mexicana explicó que la reforma se encuentra en una fase de consulta abierta conducida por una comisión presidencial, y subrayó la importancia de que los medios sean parte activa de esa discusión.

La presidenta afirmó que su gobierno está “totalmente abierto a escucharlos” y a construir un nuevo modelo de comunicación política que preserve la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Siempre con la idea de construir juntos la libertad, la democracia, el derecho a la información, que es lo que siempre busca nuestra responsabilidad en los medios y la responsabilidad de los gobiernos”, concluyó.

Propuesta no definida

Durante la audiencia pública sobre la Reforma Electoral realizada en Zacatecas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Gobierno federal aún no tiene una propuesta definida.

“La estamos construyendo con ustedes para, en su momento, enviarla al Congreso de la Unión”, señaló la funcionaria

Rodríguez destacó que el objetivo de la reforma es mejorar el sistema electoral para garantizar una representación efectiva, reducir costos y fortalecer la transparencia. “Queremos un instrumento democrático más justo, transparente y accesible, que vaya en sintonía con la nueva realidad política del país”, dijo.

Durante su intervención, la funcionaria federal reiteró que la transformación del país implica también una renovación democrática que coloque el bienestar y la representación popular en el centro de las políticas públicas. “El país está cambiando y no podemos dejar que nuestra democracia envejezca y deje de ser un instrumento de transición pacífica”, sostuvo.