Colectivos y Municipio de Querétaro habilitan pasos peatonales más seguros

Con apoyo de colectivos ciudadanos, a través de Estrategia Misión Cero, una organización dedicada a promover acciones para prevenir siniestros viales, el Municipio de Querétaro, gobernado por Felipe Fernando Macías Olvera, llevó a cabo una activación de urbanismo táctico para la habilitación de pasos peatonales más seguros.

Previo a la intervención, se realizaron estudios y reuniones de planeación entre ciudadanía y autoridades municipales para identificar las necesidades de la zona y definir las acciones a implementar.

Como resultado de esta acción colaborativa, se habilitaron pasos peatonales en puntos donde existe una alta demanda de cruces por parte de la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y proteger a quienes diariamente se desplazan a pie por zonas de alta afluencia.

Estas acciones se realizaron en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) y el Hospital General del ISSSTE y la intervención fue impulsada por colectivos ciudadanos que colaboraron con el Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gobierno y la Guardia Vial.

La jornada contó con la participación de voluntarios de Estrategia Misión Cero y el apoyo de AXA Seguros y Cemex, cuyas empresas contribuyeron con recursos para la señalización de los cruces.

La intervención responde a la necesidad de hacer visibles cruces que ya son utilizados cotidianamente por cientos de personas. Explicaron que tan solo en la esquina de la calle Morelos, se registra el paso de hasta 400 peatones durante la hora de máxima demanda, principalmente estudiantes de la UAQ; mientras que en la calle Mariano Escobedo se contabilizan hasta 800 peatones en hora pico, debido a la presencia de estudiantes del Instituto Tecnológico de Querétaro y usuarios del Hospital General del ISSSTE.

A través de este esfuerzo conjunto entre sociedad civil organizada, iniciativa privada y autoridades municipales, se busca generar entornos más seguros para peatones, visibilizar la demanda existente de cruces seguros y contribuir a una movilidad más humana y ordenada en la ciudad