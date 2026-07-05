CDMX reúne a 1.35 millones de aficionados para ver el México vs. Inglaterra; operativo dejó saldo blanco

La pasión por la Selección Mexicana volvió a llenar las calles de la capital. El Gobierno de la Ciudad de México informó que 1 millón 350,000 personas se congregaron este domingo en el Zócalo y en los 56 puntos habilitados para seguir la transmisión del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, en un operativo que, de acuerdo con las autoridades, permitió mantener el orden y la seguridad de los asistentes.

La administración capitalina señaló que la estrategia buscó descentralizar la concentración de aficionados para reducir riesgos por aglomeraciones. Como parte de este plan se instalaron 30 pantallas sobre Paseo de la Reforma, además de otros espacios distribuidos en distintas alcaldías y municipios de la Zona Metropolitana.

Tras el encuentro, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció la coordinación entre las alcaldías y los municipios conurbados para organizar actividades artísticas y de entretenimiento, y felicitó a la Selección Mexicana por su participación en la Copa del Mundo. También destacó que el operativo permitió un flujo ordenado de los asistentes.

Más de 40,000 servidores públicos participaron en el operativo

El Gobierno capitalino detalló que más de 40,000 servidores públicos participaron en el dispositivo interinstitucional desplegado para atender la jornada, incluidos más de 17,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizaron labores de vigilancia en el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Zócalo y el corredor de Paseo de la Reforma.

Además de las tareas de seguridad, el personal de distintas dependencias apoyó en el control del comercio informal y en la inhibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Como resultado, las autoridades reportaron el decomiso y destrucción de 13,133 latas de cerveza y 566 botellas, así como el retiro de 925 comerciantes informales. También fueron suspendidos nueve estacionamientos por incumplir la normatividad vigente.

Hubo atenciones médicas y control de aforos

En materia de salud, paramédicos del ERUM brindaron atención a 17 personas en Paseo de la Reforma, de las cuales tres fueron trasladadas a hospitales por intoxicación etílica. Otras siete personas recibieron atención en el Zócalo y cinco más en el Estadio Ciudad de México. En el resto de los puntos de transmisión, seis elementos de seguridad fueron atendidos sin necesidad de traslado hospitalario.

Las autoridades también informaron que el Ángel de la Independencia alcanzó su aforo máximo, por lo que se aplicó el protocolo previsto para evitar aglomeraciones, mientras miles de aficionados permanecieron a lo largo de Paseo de la Reforma para seguir el encuentro desde las pantallas instaladas en el corredor.