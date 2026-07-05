Magnicharters, pasajeros a concurso mercantil: Profeco

A pesar de que Profeco registra un buen récord en el número de acciones colectivas ganadas a favor de los consumidores, advierte resistencia e ignorancia en los juzgados frente a este mecanismo legal.

En consecuencia y frente al caso de la aerolínea Magnicharters recomienda a los pasajeros afectados adherirse al Concurso Mercantil que promovió la propia empresa, para ser reconocidos como acreedores y no emprender una acción colectiva.

El titular de la Profeco, Iván Escalante, sostiene que no hay interlocución con la empresa porque ya cerraron sus puertas y no hay en dónde notificarles; no están disponibles.

La institución está orientado, a consumidores individuales y a agencias de viajes afectados, recurrir al juzgado primero de distrito en materia de Concursos Mercantiles y se adhieran al expediente 47/2026

A tres meses de que Magnicharters suspendió sus operaciones “por problemas logísticos” y de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) le suspendió temporalmente su Certificado de Operador Aéreo, los pasajeros a los que dejó varados siguen sin ser atendidos en sus reclamaciones.

El pasado 29 de junio la AFAC suspendió de manera definitiva el Certificado de Operador Aéreo.

Hay que recordar que Magnicharters entró en zona de turbulencia desde enero de este año 2026 cuando la AFAC realizó una verificación técnico-administrativa y detectó observaciones en materia financiera, en particular falta de solvencia y capacidad financiera.

La autoridad consideró que esto representaba un riesgo para la seguridad operacional

A partir de entonces y hasta el pasado 29 de junio, la empresa no acreditó acciones correctivas ni presentó un plan que garantizara solvencia financiera y cumplimiento de los requisitos para operar de forma segura y en consecuencia las reguladora revocó de manera definitiva el Certificado de Operador Aéreo, lo que significa el cese permanente de sus operaciones comerciales.

La aerolínea ya había acumulado deudas importantes con personal, proveedores, arrendadores y autoridades fiscales.

Escalante informa que hasta ahora son 545 quejas de personas afectadas (57) y agencias de viajes.

El funcionario reconoce que los procedimientos de conciliación de Profeco no serán suficientes y aunque declara que si algún grupo quiere hacer una acción colectiva la puede hacer, aunque el equipo jurídico de Profeco recomienda que se adhieran al Concurso Mercantil.

El caso de Magnicharters es uno más de los muchos casos de aerolíneas que entran en problemas financieros, siguen operando y dejan embarcados a los consumidores y acreedores en general.

¿Qué hacer para evitar que ésto siga ocurriendo? Escalante dice que tendría que fortalecerse la comunicación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que actualice la situación de los grandes proveedores y la Profeco pueda alertar a los consumidores

Por lo pronto, la Profeco ha tenido un buen número de acciones colectivas exitosas en favor de los consumidores.

La institución registra 35 acciones colectivas de 2024 a principios del 2026.

En el sector aéreo tuvo la de Interjet en la que logró indemnizaciones, más 20% de bonificación, más intereses y benefició a miles de pasajeros.

Hay algunos casos mediáticos como el de WalMart que realizó una cancelación masiva de pedidos; TicketMaster, Whirlpool México y Samsung, entre otros.

Pese al buen récord de casos ganados, en la coyuntura y el caso de Magnicharters, Profeco recomienda a los consumidores adherirse al Concurso Mercantil y no a una Acción Colectiva.

Lo que queda claro es que el sistema de juzgados especializados, no está preparado para atender, con conocimiento y eficiencia, el mecanismo legal de las acciones colectivas. Paradójico.