Reservas 1P de Pemex han caído 40% en 11 años

Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene reservas probadas por un total de 7,471 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que significa que se han reducido en 40% en 11 años, en comparación con el 2014, cuando la estatal comenzó a reportar sin los yacimientos que cedió al gobierno federal dentro de la Ronda Cero de aquella reforma energética.

Si bien la Secretaría de Energía eliminó su obligación de publicar las reservas nacionales de petróleo que elaboraba la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) -con la información de Pemex y los operadores privados- la empresa del Estado aún debe informar sobre este indicador a la Securities Exchange Comission (SEC) para cotizar en el mercado de deuda estadounidense.

Así, en el último reporte al 31 de diciembre de 2025, la estatal aumentó en 0.28% anual este tipo de reservas también llamadas 1P, que tienen una factibilidad de extracción comercial de 90 por ciento y que al finalizar el 2024 se ubicaron en 7,450 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

El menor volumen de reservas de hidrocarburos en un territorio se debe a la declinación de los yacimientos de estos recursos no renovables, que se sustituyen con suficiente inversión para que se explore en la búsqueda de nuevos reservorios de petróleo y gas, aunque éstos resulten más costosos al ser menos superficiales.

En comparación con el 2023, las reservas de Pemex tienen una caída de 0.12% y frente a las que se registraron en el primer año del gobierno de la 4T, 2018, han aumentado en 6.5 por ciento. En el promedio de los años que ha gobernado Morena el país, las reservas de Pemex han aumentado 0.9% entre un ejercicio y otro.

Estas reservas son a la vez menores en 46% que las que tenía el país en 2012 en el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto, cuando Pemex tenía la exclusividad del desarrollo de los recursos hidrocarburos del país y registraba 13,810 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

El último ejercicio en que el gobierno registró las reservas de Pemex como reservas nacionales fue en 2013, con reservas probadas por 13,868 millones de barriles equivalentes; al siguiente año, la diferencia entre las reservas nacionales y las de Pemex fue de 1,058 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y mientras el volumen de Pemex cayó en 11%, a nivel nacional -ya con las reservas de yacimientos en los que se efectuarían licitaciones para operación de terceros- la reducción fue de 3.1 por ciento.

Entre 2014 y 2024, periodo en que la CNH reportó las reservas probadas nacionales y aparte Pemex su propio índice a la SEC, el promedio de participación de las reservas 1P de la petrolera del Estado en el total de México fue de 88%, luego de que en 2015 cayó hasta 74% y en 2021 y 2022 llegó a su nivel más alto, de 93 por ciento. En el último año reportado, las reservas de Pemex fueron 88.9% del total de reservas probadas del país.

Tasa de restitución por encima del 100%

Por otro lado, la tasa de restitución de reservas del 2025 fue de 102.6%, lo que quiere decir que por cada barril extraído o reclasificado de otra categoría, se añadieron 1.026 barriles por exploración. Cabe recordar que en los registros de reservas en otros países y en México hasta la última reforma energética, de Claudia Sheinbaum, se cuantificaban también las reservas probables, que se combinan en categorías 2P con las probadas y una factibilidad de éxito comercial de 50%, además de la suma de las posibles o 3P con probabilidades de 10 por ciento.

En 2024, esta tasa de restitución de reservas llegó a solamente a 96.6%, según reportó Pemex a la SEC, con lo que por cada barril extraído o reclasificado se añadieron por exploración 0.966 barriles, es decir, no hubo reposición.