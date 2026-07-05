Petro mantiene apuesta por reforma tributaria

Se dio el primer encuentro entre los líderes del proceso de empalme de los gobiernos saliente y entrante en Colombia: Germán Ávila y José Manuel Restrepo, en la Casa de Nariño. La reunión marcó el inicio de la transición y permitió definir los términos del proceso, así como las fechas clave del cronograma.

Durante las conversaciones, Restrepo presentó una solicitud formal a la administración saliente para que se abstenga de radicar un proyecto de reforma tributaria el próximo 20 de julio, como lo anunció el presidente Gustavo Petro.

El vicepresidente electo manifestó que la formulación del ajuste fiscal es una competencia que corresponde directamente al Ejecutivo que asumirá funciones próximamente. Según explicó, tramitar una propuesta tributaria en el cierre del actual mandato resulta innecesario frente a los planes económicos del gobierno entrante.

"Creemos que es una atribución que le debería corresponder al gobierno siguiente saber cuál es su propuesta de ajuste fiscal y yo la verdad es que invitaría al Gobierno a que no realice esa actuación porque es innecesaria”, afirmó el líder del equipo de empalme de Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, en su intervención, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que, pese a los llamados de la nueva administración, el próximo 20 de julio el Gobierno presentará una propuesta de ley de financiamiento, “con el objetivo de garantizar la estabilidad fiscal del país”.

Una vez finalizó la reunión con el equipo liderado por Restrepo, el ministro Ávila confirmó la instalación oficial de la comisión de empalme de Gobierno. “Durante esta primera reunión, establecimos los procedimientos para realizar el intercambio de información solicitada en el proceso de empalme”, comentó el jefe de cartera, quien anunció que se realizarán 22 mesas de trabajo de concertación.

El jefe de la cartera también señaló que espera que el primer informe de empalme sea entregado el 24 de julio y que la fecha de corte de la información corresponda a junio. Además, anunció que el próximo martes se realizará una nueva reunión como parte del proceso de empalme.

Por su parte, el equipo del Ministerio de Hacienda recibió los planteamientos técnicos del equipo de empalme para evaluar la viabilidad de la transición de la información y de las agendas legislativas. Las reuniones continuarán desarrollándose bajo un cronograma establecido para la entrega de informes sectoriales sobre las finanzas públicas.

Algunos de los integrantes de la primera sesión de empalme serán Jerome Sanabria, Elsa Noguera y José Manuel Restrepo. Por parte del Gobierno de Petro participarán el ministro de Hacienda, Germán Ávila; la directora del DNP, Natalia Irene Molina; y la directora del Dapre, Nhora Yhanet Mondragón.

Ávila aseguró que "este empalme es sin apellidos, es entre dos gobiernos, y esperamos que se complete de manera tranquila, serena y ajustada a la ley, como lo establecen las normas que rigen este proceso y, especialmente, la ley que regula el empalme entre instituciones".

El presidente Gustavo Petro también se refirió al encuentro y dijo que está de acuerdo en que las sesiones del empalme se realicen de manera televisada.

Tras el encuentro, Restrepo se pronunció a través de sus redes sociales sobre el diálogo que sostuvo con el ministro Ávila, y los primeros acuerdos alcanzados en el proceso de empalme.

El vicepresidente electo informó que concluyó la primera reunión de coordinación del Empalme Anticorrupción del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con el director del empalme del Gobierno saliente. Allí, señaló que ambas partes definieron la metodología, los cronogramas y los equipos de trabajo que guiarán esta etapa de transición.

"Fuimos enfáticos en que gobernar hasta el 6 de agosto no implica comprometer, de manera irresponsable, el futuro del Estado ni el de los colombianos", dijo en su trino.

Restrepo afirmó que el proceso se desarrollará con celeridad, rigor técnico, transparencia e institucionalidad, sin dejar de alertar sobre cualquier hecho que pueda comprometer el patrimonio público o afectar la adecuada transición del Gobierno.

Finalmente, destacó que el Empalme Anticorrupción "no es un simple trámite administrativo", sino una responsabilidad histórica con el país y una oportunidad para conocer, con información verificable, la realidad del Estado. Además, anunció que este viernes iniciarán las comisiones de alto nivel y, posteriormente, las comisiones sectoriales.