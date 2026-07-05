El mundo en 2026 es de los electricistas

¿Están pensando en cambiar de actividad? Encuentren un curso de técnico electricista. O busquen técnicos eléctricos para poner un negocio. Es mi recomendación.

Las pocas estadísticas del gobierno dicen que ese oficio aún no es muy bien pagado, pero las señales que mandan los países de Norteamérica revelan que puede caer trabajo como agua en cascada.

La CFE prepara y licita un portafolio de 58 proyectos, agrupados en 49 paquetes de concursos, para aumentar la generación y transmisión de electricidad.

Las empresas ganadoras o asociadas con esta compañía del Estado buscarán electricistas justo cuando los más calificados pueden ser atraídos por contratistas estadounidenses.

Allá, incluso trabajos menores de este oficio pagan en promedio unas cinco veces más que en México. Y la electricidad se convierte en el alimento de la revolución tecnológica de la inteligencia artificial y la producción de semiconductores.

Estimaciones de especialistas advierten que el fenómeno ocurre justo en años en los que se retiran unos 10 mil electricistas anuales y solo 7 mil entran al mercado.

La gigante europea Schneider Electric presume nuevos diseños de sistemas eléctricos para reducir la necesidad de personal, pero el déficit de los vecinos impactará de una manera o de otra.

Una salida ha sido claramente la exportación de productos eléctricos.

Las ventas mexicanas al exterior de equipos eléctricos y electrónicos registran un crecimiento anual de casi 16% en 2026. Este sector está dominado por Chihuahua, Jalisco y Baja California.

Los vecinos advierten que abrirán plazas para unos 80 mil electricistas cada año. Y el hombre más exitoso de Estados Unidos en este momento, Jensen Huang, fundador de Nvidia, hizo una advertencia explícita sobre la necesidad urgente de electricistas y plomeros ante la creciente infraestructura tecnológica de ese país, en donde un solo centro de datos puede ocupar el espacio de un mall.

La preocupación de aquel lado se ha convertido en ocupación principal: corregir el suministro de energía.

La semana pasada les platiqué aquí de la Misión Génesis, lanzada por la Casa Blanca en noviembre de 2025.

Es un ambicioso programa de gobierno que busca usar inteligencia artificial para duplicar la productividad científica de Estados Unidos en 10 años, acelerando avances que antes tomaban años.

No hay manera de que lo consigan sin electricidad.

Esa tendencia jala a México, en donde están establecidas muchas empresas estadounidenses y de otros países que buscarán niveles similares de eficiencia. Eso implica avances acelerados en electricidad. Y eso requiere muchos trabajadores.

Para entender el ritmo al que va esto, revisen lo que ocurrió con Xignux, la empresa regiomontana que en febrero vendió la mitad de acciones que aún poseía en Prolec, la fabricante de transformadores.

Salgan a la calle y vean cuántos de esos equipos están en los postes del país.

La compradora fue su socia GE Vernova, que ya dominaba la otra mitad de la compañía. Pagó 5 mil 275 millones de dólares, una cifra superior a los 4 mil 100 millones de dólares de la fusión entre Televisa y Univisión, en 2021.

GE Vernova, proveedora de equipos eléctricos, incrementó su valor 50% solamente entre febrero y ahora. Eso elevó el valor total de esta multinacional en alrededor de 100 mil millones de dólares hasta casi 300 mil millones.

Si el drenaje falla, el gobierno suele ver para otro lado. Incluso si el agua escasea, tiene manera de contener quejas. Recuerden Iztapalapa o Monterrey. Pero cuando se va la luz, la queja empieza 30 segundos después.

Además, la falta de electricidad detiene el agua por falta de bombeo, lo que multiplica problemas. Y México, reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrenta “interrupciones”.

Los gobiernos, incluyendo al de México, se han volcado en una batalla de energía eléctrica. Eso tiene que derramar sobre el ingreso de quienes agarran las pinzas y unen los cables.