A mayo, cayeron 6.5% llegadas aéreas desde EU

Turismo aéreo a la baja. La llegada de visitantes de Estados Unidos vía aérea a México entre enero y mayo registró una caída de 6.5% en relación a igual periodo del 2025, al sumar cinco millones 684,414 personas, luego de tres años de crecimiento sostenido, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM), de la Secretaría de Gobernación.

En los meses referidos, seis de cada 10 turistas extranjeros llegaron de EU con la intención de visitar, principalmente, playas de Cancún, Los Cabos o Puerto Vallarta. En consecuencia, las llegadas aéreas totales por país de residencia registraron una baja de 1.9%, al sumar nueve millones 510,952 personas, luego de un crecimiento de 3.1% el año pasado.

La relevancia de los visitantes que llegan al país por avión es que generan 80% del total de las divisas turísticas.

La falta de promoción de los atractivos mexicanos en el exterior, la inseguridad en algunas entidades y el incremento de combustible (lo que afecta la demanda de vuelos) por los conflictos en Irán son algunas de las razones que han limitado mejores resultados.

Sin embargo, República Dominicana, que es uno de los principales competidores turísticos de México en El Caribe, reportó el pasado jueves la llegada histórica llegada de 4.9 millones de turistas vía aérea, de los cuales 53% tuvieron como origen EU.

“EU conforma el mercado turístico externo más grande, cuyo comportamiento afecta directamente la actividad turística de los principales destinos turísticos del mundo… Es evidente la disminución de México en el turismo emisor de EU, pasando de 20% en 2023 a 18.5% en 2025 con una pérdida de mercado de 1.5 puntos porcentuales lo cual indica que más de 1.6 millones de estadounidenses dejaron de visitar México durante 2025”, refiere un reporte reciente del Área de Información y Análisis del Sector Turístico del Grupo Empresarial Estrategia (GEMES).

Con base en datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en los primeros cinco meses del año cuatro de las primeras 10 rutas internacionales tuvieron con origen algún aeropuerto estadunidense: Chicago-Cancún, Los Ángeles-Guadalajara, Dallas/Fort Worth-Cancún y Houston-Cancún, aunque solamente la primera registró aumento en relación al 2025.

Canadá, al alza

El reciente reporte de la UPM refiere que Canadá se mantiene en la segunda posición como país emisor de turistas a México con un millón 746,286 personas en el periodo acumulado, con un incremento de 9.4% en relación al 2025, aunque la cifra es menor al 11.6% reportado en el 2025.

En el periodo la ruta Toronto-Cancún se colocó como la de mayor demanda internacional a México.

No obstante, por la estacionalidad de los flujos de viaje que tiene en el periodo invernal el de mayor demanda, durante mayo llegaron a los destinos mexicanos 126,892 canadienses, que la fue la menor cifra mensual desde octubre del año pasado.

El tercer mercado fue Reino Unido, con 181,101, turistas y un incremento de 6.4%, seguido de Colombia con 169,599 personas y un alza de 19%, de Argentina con 153,806 turistas y un decremento de 11.1 por ciento.

La sexta posición la ocupa Francia con 124,985 turistas y un incremento de 13.5% y de España, que creció 22.6% al sumar 111,272 personas. Alemania, Chile y Brasil complementan el top ten de países emisores.

Con motivo de la Copa Mundial de fútbol en los tres destinos norteamericanos, se prevé que durante junio se registre un incremento en las cifras de llegadas aéreas, principalmente de Colombia, que ayuden a México a recuperar el rumbo en materia turística.