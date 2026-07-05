Milei eliminó el Ministerio del Interior en Argentina

Tras la renuncia de Manuel Adorni en el marco de la investigación judicial que pesa sobre él por presunto enriquecimiento ilícito, el Gobierno de Javier Milei formalizó la reestructuración profunda de la administración central que prometió al anunciar a Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete, como su reemplazante.

La medida quedó plasmada en el Decreto 571/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma dispuso la supresión del Ministerio del Interior, que Diego Santilli dirigía antes del cambio, y la reasignación de sus competencias al jefe de Gabinete de Ministros, su nuevo puesto. Según el texto oficial, la decisión responde a “razones de gestión” y busca una administración más eficiente.

Por otro lado, el Ejecutivo también oficializó la designación de Adrián Ravier como el nuevo vocero presidencial, quien debutó esta misma semana con su primera conferencia de prensa abierta a preguntas. El decreto estableció que Diego Santilli será asistido por un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior, ambos con jerarquía de secretario. Ignacio Devitt quedó a cargo de la primera vicejefatura, mientras que Gustavo Coria asumió la de Interior.

Los nombramientos se completaron con los Decretos 574/2026 y 575/2026. El primero formalizó el pase de Ignacio Devitt desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos; el segundo actualizó el estatus de Gustavo Coria de secretario a vicejefe.

La Vicejefatura de Interior absorbió funciones clave del exministerio: la relación política con provincias y municipios, el vínculo con el Congreso, y organismos como el Renaper, la Dine, el Inai y la Aaabe.

Por su parte, la Vicejefatura de Gabinete concentrará Innovación y Ciencia, Asuntos Estratégicos y una nueva secretaría que unificará Turismo, Ambiente y Deportes.

Según la norma, los compromisos y créditos presupuestarios del área disuelta pasarán a la Jefatura de Gabinete hasta que se aprueben las nuevas estructuras administrativas.