Sectur busca servicio para promoción en ferias internacionales

La Secretaría de Turismo inició el proceso de licitación para contratar el servicio de organización de congresos y convenciones para la promoción internacional de los atractivos turísticos de México, lo que incluye participar en nueve ferias internacionales entre septiembre y diciembre próximos.

El presupuesto máximo a ejercer es de 52.8 millones de pesos.

“El servicio que se requiere será exclusivamente para la promoción de la campaña México está de Moda, la marca México, sus destinos turísticos y sus diversos segmentos turísticos, indistintamente a elección del administrador del contrato; por lo que de ninguna forma se utilizará este servicio para promoción de temas o contenido diverso al mencionado”, se detalló.

La convocatoria se publicó el dos de julio y se prevé que el fallo se conozca la tarde del 17 de julio.

Las ferias contempladas por el gobierno federal donde habrá presencia de México, junto con algunos gobiernos estatales y empresarios son, entre otras: Top Resa en Francia, JATA en Japón, FIT en Argentina, IMEX América en Estados Unidos, WTM en Londres e IBTM en España.

La contratación de los servicios incluye realizar la planeación, coordinación, diseño, montaje, operación, desmontaje y pago de derechos de participación en los congresos, convenciones y ferias internacionales de turismo en las que participe la dependencia, con la finalidad de promover la riqueza turística, cultural y comercial de México, optimizando la vinculación de los prestadores de servicios nacionales con los mercados internacionales.

El proceso de licitación está a cargo de la directora general de Promoción y Asuntos Internacionales, Mariana del Carmen Díaz y Maxil, quien recientemente sustituyó en el cargo a Emmanuel Rey.

Algunas de las acciones que se realizan en esa dirección son: organización, participación, coordinación, montaje, operación y realización de congresos, convenciones, ferias, exposiciones, encuentros, foros, seminarios, tianguis turísticos, presentaciones de destino y demás eventos nacionales o internacionales orientados a la difusión, posicionamiento y promoción de los destinos, productos, ruta o servicios experiencias de México.

Así, la Secretaría de Turismo, a cargo de Josefina Rodríguez, busca dar cumplimiento a la participación en ferias internacionales para ayudar a cumplir el objetivo de que México se convierta en 2030 en el quinto país más visitado del mundo, de acuerdo con el ranking de ONU Turismo (actualmente está en la séptima posición, de acuerdo con los últimos datos reportados).

Con la contratación del prestador de servicios (que en otras ocasiones ha sido CREA, filial de CIE), se desea administrar de forma oportuna el pago de derechos de piso, licencias y servicios que exijan los comités organizadores internacionales y consolidar en un solo proveedor integral toda la cadena de suministro logístico para evitar la dispersión del gasto, refiere el anexo técnico de la convocatoria.