Rueda de la fortuna

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó la conclusión de las Jornadas Nacionales de Salud de la estrategia "Vive saludable, vive feliz". En el ciclo 2025-2026, más de 8,000 especialistas valoraron a 10.8 millones de niños en 83,000 primarias públicas. La intervención identificó retos como obesidad y caries, derivó en 8 millones de atenciones médicas y la entrega de 145,000 lentes gratuitos. Además, reportó que el 86% de los planteles ya prohíbe la comida chatarra.