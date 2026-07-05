Fans mexicanos: "la lluvia de la discordia entre México e Inglaterra”

Entre tanto ruido del cambio de horario del partido, del mediodía a las 18:00 horas, los aficionados se mostraron dispuestos a adaptarse, tal como los jugadores de la Selección de Mexicana e inglesa dijeron que se ajustarían. Sin embargo, solo la tormenta pudo retrasar el partido a las 19:00 horas.

El clima del domingo en CDMX fue de 23 grados Celsius y lluvia desde cuatro horas antes del partido, mientras que el termómetro marcaba que en Inglaterra se encontraban con 30 grados y cielo despejado. Este día, se invirtieron los papeles.

Fans mexicanos y extranjeros entrevistados dentro del estadio por este medio comentaron sobre los rumores del cambio de horario, la dificultad de conseguir boletos y las ventajas o desventajas el clima.

Foto: Eric Lugo EEDavid Patricio

“Es complicado conseguir boleto, tuvimos a alguien que nos los pudo conseguir, pero si no fuera por esto, estuve buscando y estaban muy caros. El cambio de horario a las 12:00 horas hubiera estado bien porque esta lluvia está de hueva. Para los aficionados era bueno, pero para los jugadores, prepararse más temprano, la ingesta de alimentos, quizá hubiera sido complejo, pero se deben adaptar. Ya tenemos boletos a Miami. Este clima, no le favorece a Inglaterra, en CDMX tenemos todas las estaciones todos los días”, dijeron en diferentes tiempos, cinco fans, que han asistido hasta a cuatro partidos del Mundial.

Por su parte, tres aficionadas de San Diego, que hablaban solo inglés, apoyaban vistiendo el jersey Tricolor: “fue un viaje de ocho horas, es nuestro primer juego del Mundial en CDMX. Hoy, gana México, pro dos goles. Seguiremos al equipo si van a cuatros de final en Estados Unidos”.

En otra charla, fans de Guadalajara, que tomaron el vuelo hacia CDMX desde otro lugar, Austin, han vivido ya dos partidos de la justa mundialista: “Conseguimos los boletos en reventa, no tan caros. Por compromisos familiares no podremos seguir a México si avanza. Estuvo bien que no cambiaran el horario, pero este clima les favorece a ellos, el frío y la lluvia es de ellos, pero no importa la afición va a empujar”.

Mientras tanto, un seguidor de Israel, entró al estadio con su chamarra Tricolor y señaló: “Amo a México y a su gente, no me gustan los ingleses. He estado en México durante cuatro meses, compré mi ticket hace cuatro meses. En este Mundial también apoyo a Argentina. Este clima no favorece a Inglaterra, aunque será un juego difícil”.

Foto EE: Eric LugoDavid Patricio

Por último, tres fans de Inglaterra, con sus jerseys rojos contaron su travesía: “Vivimos en Canadá, pero nacimos en Inglaterra, llegamos a la Ciudad de México el jueves en la noche. Este clima nos favorece, es lluvia londinense, acostumbrados a esto”.