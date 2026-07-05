Trump arruina festejo por mitin electorero

Washington. No hubo forma de ayudar o de darle la razón al presidente Donald Trump. Su festejo dedicado a los 250 años de vida de Estados Unidos la convirtió en su fiesta dedicada a relanzar su imagen pública rumbo a las elecciones intermedias de noviembre.

“Las banderas de los edificios federales son impresionantes, pero cuelgan junto a pancartas con la cara ceñuda del presidente Donald Trump”, escribió el editorialista de The New York Times Robin Givhan.

En un discurso que se retrasó varias horas por tormentas que obligaron a evacuar temporalmente a los miles de asistentes en Washington, Trump afirmó que bajo su presidencia Estados Unidos estaba “más orgulloso que nunca”.

Sobre el escenario, también rindió homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras de Corea y Vietnam.

Pero después presentó estas dos últimas como ejemplos de la batalla contra los "comunistas", retomando el mensaje de su discurso del viernes por la noche en el icónico monumento del Monte Rushmore.

“Nuestros guerreros no combatieron al comunismo en campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a sacar su fea cabeza aquí mismo en Estados Unidos. No vamos a dejar que eso ocurra”, dijo.

Trump se ha referido repetidamente sobre este tema de cara a las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, después de que el ala antisistema de la izquierda del Partido Demócrata obtuvo una serie de victorias en las primarias.

“Es como un cáncer, hay que extirparlo”, añadió.

El gobernador de California Gavin Newsom escribió en X que lo que verdaderamente se necesitaba decir en el discurso del 4 de julio era “una declaración de independencia electoral”.

El líder estadounidense también aprovechó el discurso para presumir de las recientes campañas militares contra Irán y Venezuela, diciendo que Washington había "arrasado" las fuerzas armadas de Teherán.

Desfile supremacista

El sábado, mientras los estadounidenses celebraban la Declaración de Independencia de 1776, cientos de personas con el rostro cubierto, algunas con banderas confederadas y otras con emblemas del movimiento supremacista Patriot Front, marcharon por zonas de la capital gritando “¡Recuperemos Estados Unidos!”.

Trump perdió la oportunidad de organizar una celebración sin tintes partidistas.