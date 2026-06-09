Boris se debilita tras tocar tierra en Oaxaca, pero deja lluvias y riesgo de inundaciones

La tormenta tropical Boris tocó tierra durante la madrugada de este martes en la costa de Oaxaca y se degradó a depresión tropical tras internarse en territorio nacional. Aunque el sistema continuará debilitándose en las próximas horas, sus remanentes seguirán generando lluvias fuertes a muy fuertes, vientos intensos y oleaje elevado en entidades del Pacífico y el centro del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 06:00 horas el centro de Boris se localizaba a 45 kilómetros al nor-noreste de Punta Maldonado y a 150 kilómetros al este de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 km/h.

Las autoridades estiman que el ciclón ingresó a territorio mexicano entre las 01:30 y las 02:00 horas en las inmediaciones del municipio de Santo Domingo Armenta, Oaxaca, cuando aún conservaba la categoría de tormenta tropical.

Boris ya no evolucionará a huracán

Tras tocar tierra, el sistema comenzó a perder fuerza rápidamente debido a la interacción con el relieve montañoso del sur del país.

Conagua confirmó que Boris ya no alcanzará la categoría de huracán y continuará debilitándose gradualmente hasta disiparse. Sin embargo, sus bandas nubosas seguirán provocando condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones del país.

Boris es el segundo ciclón tropical de la temporada 2026 en el océano Pacífico, después de Amanda, y se suma a la actual actividad ciclónica que también incluye a la tormenta tropical Cristina.

Persisten lluvias fuertes en el Pacífico y centro del país

Durante las próximas horas se pronostican lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán, así como en regiones del sureste y este de Guerrero y el oeste de Oaxaca.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en Puebla, Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México.

Las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, especialmente en comunidades vulnerables y regiones montañosas.

Continúan los efectos por viento y oleaje

Aunque Boris perdió intensidad, todavía genera condiciones peligrosas en el litoral del Pacífico. El pronóstico prevé rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca, así como de 30 a 50 km/h en Jalisco, Colima y Michoacán.

Además, persistirá oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones en actividades marítimas y zonas de playa.

Debido al debilitamiento del sistema, el Servicio Meteorológico Nacional informó que quedó descontinuada la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical que permanecía vigente desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Autoridades mantienen alerta por riesgo de inundaciones

Protección Civil, Conagua y el SMN exhortaron a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

Las dependencias advirtieron que el principal riesgo ya no proviene de los vientos del ciclón, sino de las lluvias acumuladas, que podrían provocar deslaves en zonas serranas, crecientes repentinas de ríos y arroyos, así como inundaciones en áreas urbanas y comunidades ubicadas en zonas bajas.

Por ello, recomendaron evitar cruzar cauces de agua, mantenerse alejados de laderas inestables y ubicar los refugios temporales habilitados en caso de emergencia. Hasta el momento, en el Pacífico mexicano se han formado las tormentas tropicales Amanda, Boris y Cristina.

Las previsiones meteorológicas indican que durante la temporada 2026 podrían desarrollarse entre 18 y 21 ciclones tropicales en esta cuenca, de los cuales entre cuatro y cinco tendrían potencial para convertirse en huracanes mayores de categorías 3, 4 o 5.