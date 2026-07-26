En el GIFF se encuentran estrellas y promesas del cine mexicano

Guanajuato, Gto. El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) abrió este fin de semana su edición 29.ª con una combinación que ha definido buena parte de su historia: celebrar a las figuras consolidadas del cine mexicano mientras abre espacio a quienes buscan contar sus primeras historias detrás de una cámara.

La gran protagonista de los primeros días fue Cecilia Suárez, homenajeada con la Cruz de Más Cine del GIFF y la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM por una trayectoria que abarca casi tres décadas entre cine, televisión y teatro. La actriz recibió el reconocimiento durante la gala inaugural, donde hizo un llamado a defender los espacios colectivos para el cine.

"Frente al turbulento mundo en el que hoy nos toca vivir, será únicamente la mirada del otro y los actos colectivos, como lo es el GIFF, lo que nos permita vislumbrar un futuro en el que el cine no se extinga", expresó.

Un día después, el Teatro Cervantes reunió a cientos de asistentes para una clase magistral en la que la actriz tamaulipeca dejó de lado el recuento de su carrera para hablar del oficio de actuar.

La protagonista de Sexo, pudor y lágrimas, Capadocia y La casa de las flores aseguró que con el paso del tiempo la interpretación deja de depender de la osadía para convertirse en una búsqueda de profundidad, defendió al teatro como "la prueba de fuego de cualquier intérprete" y llamó a los actores jóvenes a reconciliarse con los periodos de pausa, lejos de la presión permanente por mantenerse visibles.

"Un actor tiene que tener misterio", resumió Suárez durante una conversación que también transitó por la disciplina, la terapia, la curiosidad y el aprendizaje constante como herramientas para construir personajes.

Guanajuato se convierte en un set

Mientras tanto, afuera de los escenarios, la ciudad comenzó a transformarse en un enorme set cinematográfico.

Frente al Teatro Juárez desfilaron los seis equipos seleccionados para el Rally Universitario y los participantes del Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia, dos de los programas de formación más emblemáticos del festival. Entre porras, automóviles decorados y una atmósfera festiva, los estudiantes recibieron el banderazo para salir a filmar sus historias en distintos rincones de Guanajuato.

Durante diez días, el GIFF proyecta más de 200 películas procedentes de 55 países, además de clases magistrales, conferencias, encuentros con la industria y actividades de formación que consolidan al encuentro como uno de los principales escaparates para el cine mexicano y latinoamericano.

Con las primeras funciones, los homenajes y el inicio de los rodajes universitarios, el festival dejó claro desde su arranque que su apuesta sigue siendo la misma: tender un puente entre la experiencia de quienes han marcado al cine nacional y las nuevas generaciones que comienzan a escribir sus propias historias.