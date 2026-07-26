El BCE se enfrenta a una perturbación moderada de la inflación, que alcanzará 2.0% en un año, según Lane

El Banco Central Europeo (BCE) sigue considerando que la actual crisis inflacionaria es de magnitud media, lo que requiere ciertas medidas de política monetaria, pero no medidas agresivas, y que conseguirá que el crecimiento de los precios vuelva a 2.0% en el transcurso del próximo año aproximadamente, dijo Philip Lane, economista jefe del BCE.

El BCE mantuvo las tasas de interés sin cambios la semana pasada, pero dio numerosas pistas de que será necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria, y los economistas y operadores apuestan de forma abrumadora por un incremento de réditos en septiembre.

“Lo que estamos diciendo es que nos aseguraremos de que la inflación pase del nivel actual (3.0%) a 2.0%, en el transcurso de, digamos, el próximo año más o menos”, mencionó Lane durante una mesa redonda celebrada en Donegal, Irlanda.

Aunque Lane no entró en detalles sobre las medidas que podrían adoptarse en septiembre, señaló que el BCE vigilaría de cerca si el aumento de los costos energéticos genera efectos de segunda ronda en los precios o los salarios, lo que podría amenazar con perpetuar la inflación.

El BCE no ha observado tales efectos hasta ahora, pero ha argumentado que, cuanto más tiempo se mantengan altos los precios de la energía, más probable será que se hagan evidentes los efectos de segunda ronda.

No obstante, Lane defendió que el actual exceso de inflación sigue siendo un impacto moderado, lo que requiere una respuesta mesurada por parte del banco central.

“Por ahora no se trata de un nivel de alerta roja en el que haya que actuar con rapidez como hicimos (en el 2022), por lo que se trata de una perturbación de magnitud media, y en cada reunión analizamos cuál es exactamente el nivel adecuado de las tasas de interés para asegurarnos de que siga siendo de magnitud media y no persista, ni se convierta en una alerta roja”, afirmó Lane.

Los mercados financieros esperan al menos dos aumentos de tasas más por parte del BCE, que ya están totalmente descontados para octubre y marzo.