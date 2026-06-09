Boris pone bajo alerta a más de 80 municipios

La tormenta tropical Boris se fortaleció frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene en alerta a Guerrero y Oaxaca debido a su potencial para generar lluvias torrenciales, vientos de hasta 110 kilómetros por hora y oleaje de hasta cinco metros de altura, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte de anoche, lunes 8 de junio, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Boris se localizaba a 100 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado y a 185 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a seis kilómetros por hora.

Las autoridades federales advirtieron que el sistema provocará lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en regiones de Guerrero y Oaxaca, principalmente en zonas costeras y del sureste de ambas entidades. Además, se esperan precipitaciones intensas en Jalisco, Colima y Michoacán; muy fuertes en el Estado de México y fuertes en la Ciudad de México y Morelos.

Para Guerrero se habilitaron 620 albergues en 85 municipios, mientras que en Oaxaca se anunció la instalación de 58 en la región del Itsmo, con el fin de que la población en zonas vulnerables puedan resguardarse. En estas regiones se mantuvo la suspensión de clases para hoy.

Conagua alertó que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Asimismo, se detalló que se mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Impacto en tierra

La dependencia informó que, con base en información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se ajustó la ubicación del centro de Boris, por lo que el pronóstico de impacto en territorio nacional fue modificado para las primeras horas hoy, 9 de junio.

Además de las lluvias, el ciclón generará rachas de viento de entre 90 y 110 kilómetros por hora en las costas de Guerrero; de 70 a 90 kilómetros por hora en Michoacán y el occidente de Oaxaca; y de hasta 70 kilómetros por hora en Jalisco y Colima.

El fenómeno también provocará oleaje de entre cuatro y cinco metros en las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, mientras que en Jalisco y Colima las olas podrían alcanzar entre tres y cuatro metros de altura.

Mando en Guerrero

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el gobierno de Guerrero instalaron un Puesto de Comando Interinstitucional en Chilpancingo para coordinar las acciones de prevención y respuesta.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, explicó que el centro de operaciones permitirá articular una respuesta conjunta entre los tres órdenes de gobierno frente a posibles emergencias.

Las Fuerzas Armadas mantienen en alerta a más de 30,000 elementos como parte del Plan DN-III y el Plan Marina.