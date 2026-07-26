La gran ciudad que está naciendo (casi) en México

Podrían comprar una casa aquí por unos 3.6 millones de pesos, o su equivalente en dólares. No esperen una mansión, sino una vivienda modesta, con tres recámaras distribuidas en un terreno de 180 metros cuadrados.

En este nivel empiezan ahora los precios en esta población que revivió con SpaceX, de Elon Musk, y que acaba de recibir otro anuncio enorme.

Brownsville no es una ciudad nueva, fue fundada hace casi dos siglos. Pero económicamente está naciendo otra vez y verdaderamente cerca de México: a 20 minutos caminando desde una zona de bancos en Matamoros, hasta el primer restaurante Church’s Chicken, del otro lado de la frontera.

Esta ciudad texana registra un crecimiento poblacional anual de 0.76%, superior de manera consistente al promedio de Estados Unidos, cuya tasa actual ronda 0.5%. En general, el crecimiento demográfico del país experimenta una desaceleración notable, debido en buena medida a una reducción histórica de la inmigración internacional neta. Brownsville, en cambio, mantiene una tendencia positiva, impulsada por inversiones estratégicas en los sectores tecnológico y aeroespacial, como la presencia de SpaceX en la región.

Su población se distingue poco de la de Tamaulipas, salvo porque cambia el idioma oficial.

El 94% de sus habitantes tiene origen latinoamericano, particularmente mexicano, y la estimación oficial indica que hoy cuenta con 192,957 residentes.

Creció 3.6% en cinco años. No parece una explosión, pero ese número revela apenas una parte de la historia.

Lo interesante es el sentido del flujo poblacional. Por cada persona que se marcha, llegan tres. Además, el corredor Brownsville-McAllen apareció entre los diez polos metropolitanos que más mudanzas recibieron en Estados Unidos durante 2025. ¿Por qué ahora? Porque en el extremo sur de Texas están coincidiendo cohetes, gas y barcos.

SpaceX transformó Boca Chica y Starbase en uno de los centros más visibles de la nueva industria espacial. Alrededor del Puerto de Brownsville avanzan proyectos de gas natural licuado, como Texas LNG, que contribuyen a convertir a Estados Unidos en una potencia exportadora de gas.

Y el 16 de julio llegó el anuncio que cambia la escala de la conversación: Saronic construirá ahí Port Alpha, astillero de nueva generación, con una inversión de 3,200 millones de dólares.

Se trata de una gran empresa tecnológica e industrial de defensa, clasificada como “superunicornio”, que se acerca a una valuación de 10 mil millones de dólares y es uno de los actores de mayor crecimiento e impacto en la fabricación de buques militares autónomos.

El proyecto ocupará inicialmente unas 340 hectáreas, pero podría quintuplicar su tamaño, de acuerdo con las previsiones de la compañía. En su etapa inicial podría contratar directamente a unas 10 mil personas, equivalentes a cerca del 5% de la población total de la ciudad.

No hablamos de soldadores y enormes láminas de acero. Port Alpha producirá embarcaciones autónomas mediante robótica, software y manufactura avanzada.

Eso ayuda a entender por qué S&P elevó a AA+ la calificación crediticia de Brownsville. En una década, el valor de sus propiedades pasó de unos 5 mil millones a 11 mil millones de dólares. El antiguo rincón pobre del sur de Texas empieza a ser un polo industrial estratégico.

¿Y México? Brownsville y Matamoros están conectados por tres puentes internacionales. Del lado mexicano existen experiencia manufacturera, proveedores, técnicos, transportistas y una cultura industrial que se extiende por Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey y Saltillo.

Alrededor de una inversión de esta magnitud surgen oportunidades en construcción, vivienda, acero, maquinado, mantenimiento, logística, energía, alimentos, capacitación, software.

Tamaulipas puede observar este nacimiento desde la otra orilla o integrarse.

Para hacerlo necesita seguridad, cruces fronterizos ágiles, formación técnica bilingüe, certificaciones y empresas capaces de venderle a una industria mucho más exigente que la maquila tradicional.

La nueva Brownsville está naciendo casi en México. Los mexicanos pueden ser espectadores o socios industriales calificados.

¿El T-MEC? Como he escrito aquí antes, yo no me preocuparía mucho por el futuro de ese tratado. Estados Unidos y los mexicanos no pueden romper relaciones comerciales.