Cancelan clases en Guerrero por paso de tormenta Boris

El Gobierno de México exhortó a la población y a las autoridades de los tres niveles de gobierno a reforzar las medidas de prevención ante los efectos de la depresión tropical Dos-E, durante las próximas horas.

Para este lunes, el organismo prevé que la depresión tropical Dos-E evolucione a tormenta tropical, la cual recibiría el nombre de Boris, por ello se anunció la cancelación de clases para el día de mañana en al menos ocho regiones de Guerrero, incluido Acapulco, la costa chica, centro, montaña y sierra, entre otras.

Según el organismo la tormenta provocará lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México.

Ante su evolución, el SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos establecieron una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Las autoridades meteorológicas previeron que el ciclón alcance la categoría de tormenta tropical para este lunes y posteriormente toque tierra en las costas del sur del país.

Los pronósticos indicaron que Guerrero podría registrar lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros, particularmente en las regiones occidental y costera.

Habría precipitaciones intensas de 75 a 150 milímetros en zonas del sureste y costa de Michoacán, así como en el suroeste de Oaxaca.

Para Jalisco, Colima, Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México se pronostican lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

El fenómeno también generará rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca, mientras que en Jalisco, Colima y Michoacán podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Respecto al oleaje, el SMN prevé alturas de entre tres y cuatro metros en las costas de Guerrero y Oaxaca, así como de dos a tres metros en Jalisco, Colima y Michoacán.

Ante este escenario, Conagua informó que mantiene preparados equipos especializados y personal de atención a emergencias en los centros regionales de operaciones ubicados en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La Marina anunció la activación del “Plan Marina” en su Fase de Prevención en Colima, Guerrero y Oaxaca en donde se alista el despliegue de 278 elementos, una Brigada de Respuesta a Emergencias integrada por 126 elementos, 16 vehículos, 14 embarcaciones y 166 equipos especializados.