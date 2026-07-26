Las ventas de viviendas nuevas en EU repuntan en junio; hay presión en costos

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos (EU) registraron un ligero repunte en junio, según datos del gobierno publicados el viernes, superando las expectativas de los analistas, aunque las presiones sobre los precios siguen afectando a los hogares.

Las ventas de viviendas nuevas aumentaron 1.6% en términos mensuales hasta alcanzar una tasa anual ajustada estacionalmente de 628,000, informó el Departamento de Comercio.

Los analistas esperaban una cifra de 606,000, de acuerdo con las estimaciones publicadas por MarketWatch.

No obstante, la tasa sigue siendo 5.6% inferior a la de junio del 2025, según el informe.

“El aumento de las tasas hipotecarias y el impacto en los ingresos de los hogares debido al aumento de la inflación mantendrán las ventas en un rango volátil a corto plazo y retrasarán cualquier mejora sostenida”, dijo Matthew Martin, economista de Oxford Economics.

“No vemos un gran potencial alcista en los próximos meses”, añadió.

Martin señaló que las tasas hipotecarias han subido hasta 6.58% a fecha de 23 de julio, su nivel más alto desde agosto del 2025.

La guerra en Medio Oriente también sigue alimentando la inflación, ya que los precios del petróleo se mantienen elevados debido al conflicto en curso.

Los mercados energéticos mundiales se han visto sacudidos por la reanudación de los enfrentamientos entre EU e Irán.

Los precios del petróleo se dispararon después de que los ataques de EU e Israel contra Irán, que se venían produciendo desde finales de febrero, provocaran la represalia de Teherán, que casi cerró el estrecho de Ormuz, una vía navegable clave para el tránsito de energía.

Los ataques sumieron a la región en la guerra, y los precios han subido en las gasolineras estadounidenses debido a que los costos se han mantenido elevados, lo que ha agravado las dificultades de los consumidores estadounidenses de cara a las importantes elecciones de mitad de legislatura.