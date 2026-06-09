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La tormenta tropical Boris tocó tierra en México la madrugada de este martes
Las extensas bandas nubosas del sistema provocarán lluvias de muy fuertes a fuertes en los estados de Guerrero, Jalisco, Colima, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Edomex, Ciudad de México y Morelos.
La tormenta tropical Boris tocó tierra en México las 03:00 horas de este martes, tiempo del centro, entre los límites de Guerrero y Oaxaca, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El centro del sistema se ubicó aproximadamente a 25 kilómetros al este-noreste de Punta Maldonado y a 170 kilómetros al este-sureste de Acapulco, ambas localidades de Guerrero. El fenómeno presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora.
Debido a las amplias bandas nubosas asociadas al sistema, durante las próximas horas se prevén lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán, así como en el sureste y este de Guerrero y el oeste de Oaxaca.
Además, se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el suroeste de Puebla, el oeste y suroeste del Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.
El SMN también pronosticó rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca, así como de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
En cuanto al oleaje, se prevén alturas de entre 2 y 3 metros en las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.
Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.
Por ello, exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos del SMN y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.