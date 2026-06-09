La tormenta tropical Boris tocó tierra en México la madrugada de este martes

La tormenta tropical Boris tocó tierra en México las 03:00 horas de este martes, tiempo del centro, entre los límites de Guerrero y Oaxaca, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El centro del sistema se ubicó aproximadamente a 25 kilómetros al este-noreste de Punta Maldonado y a 170 kilómetros al este-sureste de Acapulco, ambas localidades de Guerrero. El fenómeno presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora.

Debido a las amplias bandas nubosas asociadas al sistema, durante las próximas horas se prevén lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán, así como en el sureste y este de Guerrero y el oeste de Oaxaca.

Además, se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el suroeste de Puebla, el oeste y suroeste del Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.

El SMN también pronosticó rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca, así como de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

En cuanto al oleaje, se prevén alturas de entre 2 y 3 metros en las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Por ello, exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos del SMN y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.