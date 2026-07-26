Menos catalizadores para el crecimiento de México hacia 2027: Citi

La economía mexicana contará con menos catalizadores para acelerar su crecimiento durante la segunda mitad del año y hacia el 2027, advirtió Julio Ruiz, economista en jefe para México de Citi.

En el contexto de prolongación en las negociaciones comerciales con Estados Unidos que mantiene en pausa decisiones de inversión, el banco mantiene por ahora una expectativa de crecimiento de 1.1% para este año y de 2% para 2027.

No obstante, entrevistado por El Economista, acotó que la expectativa para el PIB del 2026 presenta riesgos a la baja si continúa retrasándose la definición sobre el futuro del T-MEC.

“La expectativa que tenemos en Citi de un crecimiento de 2% para el próximo año, tiene algo de riesgo a la baja en la medida que sigamos viendo señales de retraso de esta negociación”, explicó.

El pronóstico de Citi se encuentra debajo de la expectativa media de crecimiento que tiene para el 2027 el mercado, de 1.8%, según la encuesta más reciente que conducen ellos mismos entre 35 analistas.

La advertencia cobra relevancia después de que los tres socios del T-MEC concluyeron la revisión sexenal sin acordar extender por otros 16 años la vigencia del tratado y mientras México y Estados Unidos mantienen negociaciones bilaterales. Una cuarta ronda está prevista para septiembre.

A este escenario se suma la entrada en vigor de los nuevos aranceles estadounidenses a importaciones procedentes de alrededor de 60 países, incluido México, aunque los productos mexicanos que cumplen con las reglas del T-MEC quedarían fuera de la nueva tarifa.

Inversión, en espera de claridad

Para Citi, el escenario base continúa siendo que los tres países alcanzarán un acuerdo que permita extender eventualmente el tratado, pues reconocen la importancia de México, Estados Unidos y Canadá dentro de las cadenas productivas de Norteamérica. La incógnita está en cuánto tardarán en conseguirlo.

Ruiz explicó que el mercado ya había incorporado la posibilidad de que no hubiera una extensión del acuerdo el 1 de julio. Lo que podría no estar descontado es una negociación que se prolongue durante varios años.

“Lo que no está claramente reflejado en las previsiones del mercado es si continuarán estas revisiones durante los próximos tres o cinco años”, señaló.

Mientras más se retrase una definición, mayor será la posibilidad de que se postergue también la recuperación de la inversión.

“La falta de claridad sobre las reglas que finalmente regirán el comercio regional mantiene a los inversionistas en una posición de “esperar y ver”, particularmente a quienes evalúan ampliar capacidad productiva en México.

México sigue atractivo, pero requieren certidumbre

El economista destacó que las empresas en el exterior mantienen interés en el país y consideró que México seguirá ocupando una posición clave dentro de las cadenas de producción estadounidenses. La incertidumbre está más bien en cuándo se materializarán esas inversiones.

“Si todavía no tienen claridad de cómo van a quedar las reglas del juego, ¿por qué van a invertir ahorita?”, planteó.

Por ello, identificó al tercer trimestre de este año como un momento particularmente relevante para evaluar las perspectivas del 2027. Reconoció que cuando se cuente con señales más claras sobre los acuerdos que van alcanzando México y Estados Unidos, aun cuando todavía no exista una extensión formal del tratado, podrían contribuir a reducir la incertidumbre.

En sentido contrario, nuevos mensajes que apunten a más rondas de negociación y a un retraso prolongado de la definición del T-MEC podrían llevar a Citi a revisar a la baja su expectativa de crecimiento para el próximo año.

Pocos motores para el segundo semestre

Ruiz explicó que, después de un primer trimestre débil, esperan un rebote de la actividad durante el segundo trimestre, aunque posiblemente será menor al previsto inicialmente.

“El banco calcula un crecimiento anual de 1.5% para ese periodo. Los datos de producción industrial de mayo apuntaron a una moderación y el impacto económico del Mundial también habría resultado menor al esperado por algunas actividades de servicios”.

Hacia adelante, sin embargo, la economía tendrá menos elementos capaces de acelerar el crecimiento.

Uno de ellos podría ser la ejecución del plan de infraestructura del gobierno, aunque Citi todavía mantiene cautela y espera señales concretas de implementación antes de incorporarlo a sus previsiones.

El segundo sería una mayor claridad respecto del T-MEC que permitiera destrabar decisiones de inversión.