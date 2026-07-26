Pagos sin contacto repuntaron en México durante la justa mundialista

La justa mundialista que concluyó hace una semana, no sólo generó emociones relacionadas con el futbol, sino también impacto económico en las ciudades en las que hubo partidos como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México.

Uno de estos impactos estuvo relacionado con los pagos sin contacto o contactless, los cuales, de acuerdo con Visa, empresa líder global en pagos digitales, crecieron 105% entre el 11 de junio (día de la inauguración) y el 5 de julio.

“Las transacciones sin contacto realizadas por tarjetahabientes Visa Internacionales aumentaron un 105%”, detalló Visa, de acuerdo con información de Visa Consulting & Analytics (VCA).

Agregó que la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, registraron incrementos en las siguientes categorías durante el periodo referido: restaurantes, supermercados y gastos relacionados con el torneo (entretenimiento).

“Estas tres categorías representaron 56% del total de las transacciones sin contacto durante este lapso, y crecieron 111% en comparación con el mismo periodo del año anterior”, puntualizó.

Visa ya preveía un incremento en los pagos digitales en México durante la justa deportiva del verano. Información de la propia firma señala que en dos años, los pagos sin contacto en el país pasaron de 4 a 30%, y la expectativa es que esta tendencia se mantenga una vez pasado el torneo de futbol.

Visa, junto a otras entidades privadas y públicas, ha promovido los pagos sin contacto, por ejemplo, en el transporte público de la Ciudad de México, donde ya, según se informó recientemente, casi todas las estaciones del Metro y Metrobús aceptan este tipo de pagos.

“Nos enorgullece haber brindado a los aficionados una experiencia de pago más conveniente y segura que seguirá impulsando el dinamismo de México hacia el futuro del comercio digital”, comentó al respecto Francisco Valdivia, director general de Visa México.

Otros hallazgos

De acuerdo con la información de VCA, el torneo de futbol generó un aumento del 41% en las transacciones transfronterizas de Visa en las tres ciudades sede en México entre el 11 de junio y el 5 de julio, en comparación con el mismo periodo del 2025.

Destacó que el mayor volumen de transacciones internacionales durante dicho periodo provino de visitantes de Estados Unidos, Canadá y Colombia.

Agregó que las transacciones transfronterizas se concentraron principalmente en gastos relacionados con el torneo (entretenimiento, souvenirs, eventos organizados para ver partidos, etcétera), con un crecimiento de 511%, seguidas por restaurantes con un crecimiento de 36% y supermercados con 17 por ciento.

Por otra parte, Visa resaltó el llamado “efecto estadio”, es decir, que dentro de un radio de cinco kilómetros de las sedes, incluidos los estadios y los “fan fest”, las transacciones internacionales aumentaron 37%, reflejando una mayor actividad en los negocios de los alrededores.

Asimismo, expuso que las pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron ganancias, pues las transacciones transfronterizas en estos negocios aumentaron 33%, extendiendo el impacto más allá de los grandes comercios hacia pequeños negocios locales en las tres ciudades sede.

Finalmente, Visa mencionó que de los cinco partidos de la Selección Nacional de México, el encuentro contra Inglaterra registró el mayor número de transacciones transfronterizas.

“Con 13 partidos jugados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el torneo generó un impulso económico que fue más allá de los estadios, contribuyendo al turismo, el comercio minorista, la hospitalidad y las compras cotidianas”, refirió la firma.