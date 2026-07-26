Cuatro fintech mexicanas, entre las 500 principales del mundo; el país es segundo en AL

Las fintech mexicanas Klar, Fondeadora, Stori y Belvo fueron incluidas en la edición del 2026 en la lista de las 500 principales tecnológicas financieras del mundo elaborado por CNBC y Statista, con lo que México se ubicó como el segundo país de América Latina con mayor presencia en la selección, únicamente por detrás de Brasil.

Klar y Fondeadora fueron reconocidas en la categoría de neobancos, mientras que Stori apareció en financiamiento alternativo y Belvo en fintech empresarial. Si bien esta última fue fundada en España, México fue su primer mercado de operaciones y desde el país ha impulsado su expansión como proveedor de infraestructura para pagos e intercambio de información financiera entre empresas.

En total, México sumó cuatro tecnológicas financieras en el listado, mientras que Brasil encabezó la región con 10 compañías. También fueron reconocidas otras firmas latinoamericanas como Mercado Pago, de Argentina, en la categoría de pagos; Ualá, de Argentina, entre los neobancos, y dLocal, de Uruguay, en el segmento de pagos.

La lista de CNBC y Statista busca identificar a las tecnológicas financieras con mayor desarrollo dentro de la industria, en un momento en que el sector atraviesa una nueva etapa de consolidación. De acuerdo con el informe, los líderes del mercado ya no se distinguen únicamente por su capacidad de innovación, sino por factores como la escala de sus operaciones, la rentabilidad de sus modelos de negocio y su madurez regulatoria.

“Los bancos digitales han evolucionado hasta convertirse en entidades con licencia, el software empresarial se ha extendido horizontalmente para ayudar a las empresas tradicionales a modernizarse y la tecnología blockchain se está institucionalizando”, señala el documento.

El reporte añade que la industria fintech está alcanzando una nueva etapa de madurez, justo cuando la inteligencia artificial comienza a transformar la infraestructura sobre la que opera el sistema financiero.

“Al mismo tiempo, la IA está transformando los sistemas que monitorean, verifican y transfieren dinero. Esta tendencia, acelerada por los agentes de IA autónomos, exige una nueva infraestructura para mantener a las empresas seguras, controladas y en cumplimiento con la normativa”, expone el informe.

Para elaborar el listado, CNBC y Statista evaluaron a más de 3,500 tecnológicas financieras de todo el mundo distribuidas en ocho segmentos: pagos, neobancos, financiamiento alternativo, tecnología para gestión patrimonial, activos digitales, fintech empresarial, insurtech y regtech.

La selección se realizó con base en indicadores de desempeño obtenidos de fuentes públicas, como informes anuales, sitios web corporativos y monitoreo de medios. Este análisis se complementó con un proceso abierto de postulación, mediante el cual más de 100 tecnológicas financieras presentaron sus propios indicadores para ser consideradas.

Expansión del sector

El reconocimiento llega en un contexto de crecimiento para la industria. De acuerdo con el informe de McKinsey La próxima era de las fintech, el sector generó ingresos por 650,000 millones de dólares durante el 2025, un crecimiento anual de 21%, muy por encima del avance de 6% registrado por la industria global de servicios financieros, valuada en alrededor de 15 billones de dólares.

Asimismo, el estudio señala que durante el 2025 comenzaron a observarse señales de recuperación en los mercados de capitales, con 31 ofertas públicas iniciales (OPI) relevantes de empresas fintech. En conjunto, las tecnológicas financieras que cotizan en bolsa alcanzan una capitalización de mercado de aproximadamente 850,000 millones de dólares, el nivel más alto registrado.

La edición 2026 representa el cuarto año consecutivo en que CNBC y Statista elaboran este listado, el cual reúne empresas de todos los tamaños y se presenta por categorías, sin establecer un orden jerárquico entre las compañías seleccionadas.

CNBC y Statista evaluaron a más de 3,500 tecnológicas financieras de todo el mundo distribuidas en ocho segmentos.